İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Sadır Japarov: İnanıram ki, Azərbaycan və Ermənistan uzunmüddətli əməkdaşlığın möhkəm təməlini qoyacaqlar

    Xarici siyasət
    • 04 fevral, 2026
    • 20:51
    Sadır Japarov: İnanıram ki, Azərbaycan və Ermənistan uzunmüddətli əməkdaşlığın möhkəm təməlini qoyacaqlar

    Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Azərbaycan və Ermənistanın uzunmüddətli əməkdaşlığın möhkəm təməlini qoyacaqlarına inandığını bildirib.

    "Report"un Əbu-Dabiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, o bu barədə "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın laureatlarına təbrik videomüraciətində deyib.

    "Bildiyiniz kimi, Qırğız Respublikası qonşu dövlətlərlə sərhəd məsələlərini tədricən həll etdi. 2025-ci ildə Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkistan arasında olan sərhədin üç ölkəni birləşdirən hissəsinə dair razılaşma imzalandı. Uzun illər ərzində biz sərhəd məsələləri ilə bağlı çağırışları ardıcıl şəkildə həll etməyə çalışmışıq. Nəticədə bütün məsələlərin yalnız dostluq, mehriban qonşuluq, qarşılıqlı dəstək və qarşılıqlı etimad ruhunda həll edilməsi mümkün oldu. İnanıram ki, Azərbaycan və Ermənistan eyni şəkildə sülh münasibətlərinə nail olacaqlar və iki xalq arasında harmoniya, dostluq və firavanlıq naminə uzunmüddətli əməkdaşlığın möhkəm təməlini qoyacaqlar.

    2026-cı il üzrə "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın Münsiflər Komitəsinin hörmətli üzvləri, belə nəcib məqsəd naminə çalışaraq vacib missiyanın davamlı irəlilədilməsinə görə sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin əhəmiyyətli fəaliyyətinizin sülhün gücləndirilməsi və qarşılıqlı anlaşmaya töhfə verməsi üçün davamlı olmasını diləyirəm. Arzu edirəm ki, fəaliyyətiniz dünya ictimaiyyətini həmrəylik, qarşılıqlı dəstək və insan ləyaqətinə hörmət kimi dəyərlər ətrafında səfərbər etsin", - S.Japarov qeyd edib.

    Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Azərbaycan İlham Əliyevin Əbu-Dabiyə səfəri
    Садыр Жапаров: Верю, что Баку и Ереван заложат прочную основу для долгосрочного сотрудничества

    Son xəbərlər

    21:30

    Kral II Abdullah: Bu, sülhün üstün tutulması mümkünlüyünün nümunəsidir

    Xarici siyasət
    21:25

    Azərbaycan Kuboku: "Sabah" - "Qəbələ" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    21:14

    Saşa İliç: "Sumqayıt" və "Zirə" komandalarının ifasında bərabər səviyyəli oyuna şahidlik etdik"

    Futbol
    21:12

    Umerov: Əbu-Dabidəki danışıqlar məzmunlu və məhsuldar olub

    Digər ölkələr
    21:11

    Cosef Aun: Siyasi cəsarət səmimi iradə ilə birləşdikdə münaqişəni fürsətə çevirmək mümkündür

    Xarici siyasət
    21:07

    Badminton üzrə "Azerbaijan International 2026" beynəlxalq turnirində ikinci yarış gününə yekun vurulub

    Fərdi
    21:01

    Si Cinpin ABŞ ilə münasibətdə Tayvan məsələsinin əhəmiyyətini vurğulayıb

    Digər ölkələr
    20:59

    Roma Papası: Zayed mükafatçıları çox vaxt körpülər inşa etmək əvəzinə sədd çəkənlər dünyasında ümid saçanlardır

    Xarici siyasət
    20:51

    Sadır Japarov: İnanıram ki, Azərbaycan və Ermənistan uzunmüddətli əməkdaşlığın möhkəm təməlini qoyacaqlar

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti