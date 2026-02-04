Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Шахбаз Шариф: Ильхам Алиев известен как решительный сторонник мира и стабильности на Кавказе

    Внешняя политика
    • 04 февраля, 2026
    • 20:50
    Шахбаз Шариф: Ильхам Алиев известен как решительный сторонник мира и стабильности на Кавказе

    Пакистан и Азербайджан связывают глубоко укоренившиеся узы братства, решительной взаимной поддержки. Народы двух стран объединяют ценности глобального мира, благополучия и устойчивого развития.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в видеообращении к лауреатам "Премии Заида за человеческое братство".

    Он отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев известен как решительный вестник мира и стабильности на Кавказе. Шариф выразил гордость высокими достижениями Азербайджана под мудрым и дальновидным руководством Ильхама Алиева:

    "Ильхам Алиев известен как убежденный сторонник мира и стабильности на Кавказе и за его пределами. Пакистан приветствовал соглашение (парафирование мирного договора - ред.), как начало новой эпохи мира и стабильности не только для Азербайджана и Армении, но и для всего региона. Я еще раз поздравляю моего дорогого брата, президента Ильхама Алиева, с получением этой престижной награды. Надеюсь и молюсь, чтобы благодаря усилиям своего дальновидного лидера братский народ Азербайджана продолжил свой путь к долгосрочному миру, безопасности и прогрессу".

