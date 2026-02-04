Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Си Цзиньпин подчеркнул важность тайваньского вопроса в отношениях с США

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 20:23
    Си Цзиньпин подчеркнул важность тайваньского вопроса в отношениях с США

    Тайваньский вопрос является ключевым фактором в динамике китайско-американских отношений.

    Как передает Report со ссылкой на Центральное телевидение Китая, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    Он отметил, что США должны с осторожностью подходить к вопросам продажи оружия Тайваню.

    "Тайваньский вопрос является важнейшим фактором в китайско-американских отношениях. Тайвань - это территория Китая, и КНР должна защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность. США должны с осторожностью подходить к продаже оружия Тайваню", - подчеркнул Си Цзиньпин.

    Он также отметил, что Китай и США должны укреплять взаимное доверие и уже в этом году встать на путь к мирному сосуществованию.

    "Мы должны решать каждый вопрос по отдельности, постоянно укреплять взаимное доверие и прокладывать правильный путь к сосуществованию, чтобы 2026 год стал годом, когда две крупнейшие державы, Китай и Соединенные Штаты, будут двигаться к взаимному уважению, мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству", - сказал китайский лидер.

