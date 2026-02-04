Си Цзиньпин подчеркнул важность тайваньского вопроса в отношениях с США

Тайваньский вопрос является ключевым фактором в динамике китайско-американских отношений.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телевидение Китая, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Он отметил, что США должны с осторожностью подходить к вопросам продажи оружия Тайваню.

"Тайваньский вопрос является важнейшим фактором в китайско-американских отношениях. Тайвань - это территория Китая, и КНР должна защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность. США должны с осторожностью подходить к продаже оружия Тайваню", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Он также отметил, что Китай и США должны укреплять взаимное доверие и уже в этом году встать на путь к мирному сосуществованию.

"Мы должны решать каждый вопрос по отдельности, постоянно укреплять взаимное доверие и прокладывать правильный путь к сосуществованию, чтобы 2026 год стал годом, когда две крупнейшие державы, Китай и Соединенные Штаты, будут двигаться к взаимному уважению, мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству", - сказал китайский лидер.