Si Cinpin ABŞ ilə münasibətdə Tayvan məsələsinin əhəmiyyətini vurğulayıb

    Digər ölkələr
    • 04 fevral, 2026
    • 21:01
    Tayvan məsələsi Çin-ABŞ münasibətlərinin dinamikasında əsas amildir.

    "Report" Çin Mərkəzi Televiziyasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin sədri Si Cinpin ABŞ Prezidenti Donald Trampla telefon danışığı zamanı bildirib.

    O qeyd edib ki, ABŞ Tayvana silah satışı məsələsinə ehtiyatla yanaşmalıdır.

    "Tayvan məsələsi Çin-ABŞ münasibətlərində ən vacib amildir. Tayvan Çinin ərazisidir və biz öz milli suverenliyimizi və ərazi bütövlüyümüzü qorumalıyıq. ABŞ Tayvana silah satışına ehtiyatla yanaşmalıdır", - Si Cinpin vurğulayıb.

    O, həmçinin qeyd edib ki, Çin və ABŞ qarşılıqlı etimadı möhkəmləndirməli və artıq bu il dinc yaşama yoluna qədəm qoymalıdırlar.

    "Biz hər bir məsələni ayrı-ayrılıqda həll etməli, qarşılıqlı etimadı daim möhkəmləndirməli və sülh içində yaşamağa doğru düzgün yol açmalıyıq ki, 2026-cı il iki ən böyük dövlətin – Çin və ABŞ-nin qarşılıqlı hörmət və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa doğru irəliləyəcəyi il olsun", - Çin lideri bildirib.

