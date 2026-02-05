İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    "Mançester Siti" İngiltərə Liqa Kubokunun finalında "Arsenal" ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    • 05 fevral, 2026
    • 02:23
    Mançester Siti İngiltərə Liqa Kubokunun finalında Arsenal ilə qarşılaşacaq

    "Mançester Siti" İngiltərə Liqa Kubokunun yarımfinal mərhələsinin cavab oyununda "Nyukasl"ı 3:1 hesabı ilə məğlub edərək turnirin finalına yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşma Mançesterdəki "Etihad" stadionunda baş tutub.

    Qalib komandanın heyətində qolları Omar Marmuş (7 və 29-cu dəqiqələr) və Ticani Reynders (32) vurublar. "Nyukasl"ın yeganə qoluna isə Antoni Elanqa (62) imza atıb. İlk görüşdə də "Mançester Siti" səfərdə 2:0 hesablı qələbə qazanmışdı.

    Finalda "Mançester Siti" iki oyunun nəticəsinə görə "Çelsi"ni (3:2, 1:0) üstələyən "Arsenal" ilə qarşılaşacaq. Titul uğrunda həlledici matç martın 22-də Londondakı "Uembli" stadionunda keçiriləcək.

    İngiltərə Liqa Kuboku 1960-cı ildən bəri keçirilir. Ötən il turnirin qalibi ilk dəfə "Nyukasl" olub. Qələbə sayına görə lider 10 titulla "Liverpul"dur. "Arsenal"ın hesabında 2, "Mançester Siti"nin aktivində isə 8 qələbə var.

    "Mançester Siti" "Arsenal" İngiltərə Liqa Kuboku
