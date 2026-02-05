Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    "Манчестер Сити" сыграет с "Арсеналом" в финале Кубка английской лиги

    Футбол
    • 05 февраля, 2026
    • 02:21
    Манчестер Сити сыграет с Арсеналом в финале Кубка английской лиги

    "Манчестер Сити" со счетом 3:1 обыграл "Ньюкасл" в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги и вышел в финал турнира.

    Как сообщает Report, встреча прошла в Манчестере на стадионе "Этихад".

    В составе победителей голы забили Омар Мармуш (7-я, 29-я минуты) и Тиджани Рейндерс (32). У "Ньюкасла" отличился Антони Эланга (62). В первом матче "Манчестер Сити" одержал гостевую победу со счетом 2:0.

    В финале "Манчестер Сити" встретится с "Арсеналом", который в двух матчах обыграл "Челси" (3:2, 1:0). Матч за трофей пройдет 22 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

    Кубок английской лиги разыгрывается с 1960 года. В прошлом году обладателем трофея впервые стал "Ньюкасл". Лидером по числу побед является "Ливерпуль", выигрывавший кубок 10 раз. На счету "Арсенала" 2 победы в турнире, "Манчестер Сити" завоевывал трофей 8 раз.

