"Манчестер Сити" сыграет с "Арсеналом" в финале Кубка английской лиги

"Манчестер Сити" со счетом 3:1 обыграл "Ньюкасл" в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги и вышел в финал турнира.

Как сообщает Report, встреча прошла в Манчестере на стадионе "Этихад".

В составе победителей голы забили Омар Мармуш (7-я, 29-я минуты) и Тиджани Рейндерс (32). У "Ньюкасла" отличился Антони Эланга (62). В первом матче "Манчестер Сити" одержал гостевую победу со счетом 2:0.

В финале "Манчестер Сити" встретится с "Арсеналом", который в двух матчах обыграл "Челси" (3:2, 1:0). Матч за трофей пройдет 22 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Кубок английской лиги разыгрывается с 1960 года. В прошлом году обладателем трофея впервые стал "Ньюкасл". Лидером по числу побед является "Ливерпуль", выигрывавший кубок 10 раз. На счету "Арсенала" 2 победы в турнире, "Манчестер Сити" завоевывал трофей 8 раз.