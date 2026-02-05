İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    "Reuters": Makronun müşaviri Moskvaya səfər edib

    Region
    05 fevral, 2026
    • 01:18
    Reuters: Makronun müşaviri Moskvaya səfər edib

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun diplomatik müşaviri fevralın 3-də Moskvaya səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi görüşdən xəbərdar olan bir mənbəyə və iki diplomatik mənbəyə istinadən yazıb.

    "Makronun diplomatik müşaviri Emmanuel Bon çərşənbə axşamı rusiyalı rəsmilərlə görüşmək üçün Moskvada olub", - məlumatda vurğulanıb.

    Qeyd olunub ki, Bon Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakovla danışıqlar aparıb.

    Səfərin məqsədi dialoq qurmaqdır. Mənbə təfərrüatları açıqlamayıb. Agentlik dəqiqləşdirib ki, Yelisey sarayı bu məlumatı nə təsdiq, nə də təkzib edib.

