"Reuters": Makronun müşaviri Moskvaya səfər edib
Region
- 05 fevral, 2026
- 01:18
Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun diplomatik müşaviri fevralın 3-də Moskvaya səfər edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi görüşdən xəbərdar olan bir mənbəyə və iki diplomatik mənbəyə istinadən yazıb.
"Makronun diplomatik müşaviri Emmanuel Bon çərşənbə axşamı rusiyalı rəsmilərlə görüşmək üçün Moskvada olub", - məlumatda vurğulanıb.
Qeyd olunub ki, Bon Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakovla danışıqlar aparıb.
Səfərin məqsədi dialoq qurmaqdır. Mənbə təfərrüatları açıqlamayıb. Agentlik dəqiqləşdirib ki, Yelisey sarayı bu məlumatı nə təsdiq, nə də təkzib edib.
Son xəbərlər
01:55
Zelenski Ukraynanın Rusiya ilə müharibədəki itkilərini açıqlayıbDigər ölkələr
01:45
Türkiyədə qadın həbsxanasında yanğın baş verib, məhkumlar təxliyə olunubRegion
01:18
"Reuters": Makronun müşaviri Moskvaya səfər edibRegion
00:52
İsrail Qəzza zolağından şərqdə beynəlxalq hava limanı tikmək niyyətindədirDigər ölkələr
00:30
Ukrayna Azərbaycanın energetika sahəsində dəstəyini yüksək qiymətləndiribXarici siyasət
00:10
KİV: Vens ştatlarda dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsini araşdıran qrupa rəhbərlik edəcəkDigər ölkələr
23:53
İran ABŞ ilə danışıqların ləğv olunduğuna dair xəbərləri təkzib edibRegion
23:39
Tramp: Xamenei artan gərginlik fonunda çox narahat olmalıdırDigər ölkələr
23:38
Foto