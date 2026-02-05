Reuters: Советник Макрона посетил Москву

Дипломатический советник президента Франции Эмманюэля Макрона 3 февраля посетил Москву.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, осведомленный о встрече, и два дипломатических источника.

"Дипломатический советник Макрона Эмманюэль Бонн во вторник находился в Москве для встречи с российскими официальными лицами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Бонн провел переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Цель визита - установить диалог. Подробностей источник не привел. Как уточняет агентство, Елисейский дворец не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.