Reuters: Советник Макрона посетил Москву
В регионе
- 05 февраля, 2026
- 01:14
Дипломатический советник президента Франции Эмманюэля Макрона 3 февраля посетил Москву.
Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, осведомленный о встрече, и два дипломатических источника.
"Дипломатический советник Макрона Эмманюэль Бонн во вторник находился в Москве для встречи с российскими официальными лицами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бонн провел переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
Цель визита - установить диалог. Подробностей источник не привел. Как уточняет агентство, Елисейский дворец не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.
