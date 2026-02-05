Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 01:14
    Reuters: Советник Макрона посетил Москву

    Дипломатический советник президента Франции Эмманюэля Макрона 3 февраля посетил Москву.

    Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, осведомленный о встрече, и два дипломатических источника.

    "Дипломатический советник Макрона Эмманюэль Бонн во вторник находился в Москве для встречи с российскими официальными лицами", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что Бонн провел переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

    Цель визита - установить диалог. Подробностей источник не привел. Как уточняет агентство, Елисейский дворец не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

    "Reuters": Makronun müşaviri Moskvaya səfər edib
