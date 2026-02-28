Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Иран согласен отказаться от запасов обогащенного урана

    Иран на переговорах с США согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана.

    Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди в интервью CBS News.

    Он уточнил, что это одно из ключевых требований Вашингтона к Тегерану для заключения сделки по ядерной программе.

    "Что касается имеющихся в настоящий момент запасов, я считаю, что теперь достигнута договоренность о том, что они будут переработаны до минимального возможного уровня - до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо, и это топливо будет необратимым",- сказал аль-Бусаиди.

    Как добавил министр, Иран согласен предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к своим ядерным объектам. По его словам, соглашение между США и Ираном достижимо, но "нужно немного больше времени, чтобы прояснить некоторые детали".

    По информации The Wall Street Journal, США на переговорах потребовали от Ирана демонтировать ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также вывезти весь обогащенный уран за границу. Глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати заявлял, что Иран "ничего вывозить не будет" и продолжит обогащение урана "в соответствии с нуждами страны".

    İran zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarından imtina etməyə hazırdır

