    В США призвали аль-Малики отказаться от должности премьера Ирака

    В США призвали аль-Малики отказаться от должности премьера Ирака

    Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Сирии Том Баррак настоятельно рекомендовал главному кандидату на должность нового премьер-министра Ирака Нури аль-Малики, которого выдвинул Координационный совет иракских шиитских движений и блоков, отказаться от стремления занять пост главы кабинета министров.

    Как передает Report, c таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

    По данным его источников, в ходе встречи Баррака и аль-Малики в Багдаде спецпредставитель Трампа сообщил ему "о необходимости снять аль-Малики кандидатуру" на должность премьера. Помимо беседы с кандидатом в премьеры, Баррак был принят и действующим главой иракского кабинета Мухаммедом ас-Судани. Как утверждают источники Al Hadath, спецпредставитель Трампа заверил нынешнего премьера, что у представителей Вашингтона "нет личных проблем с аль-Малики".

    В релизах, опубликованных пресс-службами и аль-Малики, и ас-Судани после их отдельных встреч с Барраком, упоминаний о "рекомендациях" американского спецпредставителя не имеется. В них отмечается, что Ирак и иракское руководство "привержены приоритету национальных интересов". Также говорится, что в ходе бесед обсуждались "двусторонние отношения, общая ситуация в регионе и важность предотвращения возможных негативных последствий ее эскалации для Ирака".

    Ранее Трамп заявил, что его страна прекратит поддержку Ирака в случае назначения на должность премьера аль-Малики, который уже возглавлял правительство с мая 2006 по август 2014 года. Президент США указывал, что назначение этого проиранского политика на пост главы кабинета ввергнет Ирак в хаос и нищету. Со своей стороны иракский политик раскритиковал хозяина Белого дома и отказался снять свою кандидатуру.

