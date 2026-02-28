Рубио внес Иран в категорию государств, неправомерно задерживающих иностранцев

Американская администрация приняла решение внести Иран в категорию государств, неправомерно и систематически задерживающих иностранных граждан.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом 27 февраля объявил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио, призвавший всех сограждан "немедленно покинуть" Иран.

Как утверждается в письменном заявлении главы внешнеполитического ведомства США, "Иран на протяжении десятилетий продолжает жестоко задерживать невиновных американцев и граждан иных стран, чтобы использовать это как рычаг политического влияния на другие государства". "Если Иран не прекратит этим заниматься, мы будем вынуждены рассмотреть дополнительные меры, включая потенциальные географические ограничения на использование паспортов США на поездки в Иран, из Ирана или транзитом через него", - отметил Рубио.

С его точки зрения, "никому из американцев не следует ни по каким причинам ездить в Иран". "Мы повторяем свой призыв ко всем американцам, в настоящее время находящимся в Иране, немедленно покинуть его", - подчеркнул госсекретарь.