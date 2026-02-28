Rubio İranı əcnəbiləri haqsız yerə saxlayan ölkələr kateqoriyasına əlavə edib
- 28 fevral, 2026
- 03:14
ABŞ administrasiyası İranı xarici vətəndaşları səhvən və sistematik şəkildə saxlayan dövlətlər kateqoriyasına əlavə etmək qərarına gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Katibi və Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Marko Rubio bildirib və bütün ABŞ vətəndaşlarını İranı dərhal tərk etməyə çağırıb.
ABŞ Dövlət Departamenti rəhbərinin yazılı açıqlamasında deyildiyi kimi, İran on illərdir ki, günahsız amerikalıları və ayrı vətəndaşları digər ölkələrə təsir göstərmək üçün amansızcasına həbs edir.
"Əgər İran bu fəaliyyətləri dayandırmasa, biz əlavə tədbirləri, o cümlədən İrana səyahət, İrandan səyahət və ya İran üzərindən tranzit üçün ABŞ pasportlarının istifadəsinə potensial coğrafi məhdudiyyətləri nəzərdən keçirməli olacağıq".
Onun fikrincə, amerikalılar heç bir səbəbdən İrana səyahət etməməlidir. Dövlət katibi vurğulayıb ki, hazırda İranda olan bütün amerikalıları dərhal tərk etməyə çağırırıq.