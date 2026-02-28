İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Rubio İranı əcnəbiləri haqsız yerə saxlayan ölkələr kateqoriyasına əlavə edib

    Digər ölkələr
    • 28 fevral, 2026
    • 03:14
    Rubio İranı əcnəbiləri haqsız yerə saxlayan ölkələr kateqoriyasına əlavə edib

    ABŞ administrasiyası İranı xarici vətəndaşları səhvən və sistematik şəkildə saxlayan dövlətlər kateqoriyasına əlavə etmək qərarına gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Katibi və Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Marko Rubio bildirib və bütün ABŞ vətəndaşlarını İranı dərhal tərk etməyə çağırıb.

    ABŞ Dövlət Departamenti rəhbərinin yazılı açıqlamasında deyildiyi kimi, İran on illərdir ki, günahsız amerikalıları və ayrı vətəndaşları digər ölkələrə təsir göstərmək üçün amansızcasına həbs edir.

    "Əgər İran bu fəaliyyətləri dayandırmasa, biz əlavə tədbirləri, o cümlədən İrana səyahət, İrandan səyahət və ya İran üzərindən tranzit üçün ABŞ pasportlarının istifadəsinə potensial coğrafi məhdudiyyətləri nəzərdən keçirməli olacağıq".

    Onun fikrincə, amerikalılar heç bir səbəbdən İrana səyahət etməməlidir. Dövlət katibi vurğulayıb ki, hazırda İranda olan bütün amerikalıları dərhal tərk etməyə çağırırıq.

    ABŞ İran
    Рубио внес Иран в категорию государств, неправомерно задерживающих иностранцев

    Son xəbərlər

    03:46

    Çili Çinin tibbi gəmisinə əhaliyə yardım etməyə icazə verməyib

    Digər ölkələr
    03:34

    İran zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarından imtina etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    03:14

    Rubio İranı əcnəbiləri haqsız yerə saxlayan ölkələr kateqoriyasına əlavə edib

    Digər ölkələr
    02:44
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qafanda adları silinən kəndlərin ümumi sayı 100-ü keçirdi

    Daxili siyasət
    02:41

    Şamaxıda yenidən zəlzələ olub

    Hadisə
    02:35

    Azərbaycanın basketbol millisi səfərdə İrlandiya yığmasına qalib gəlib

    Komanda
    02:31

    Tramp federal qurumlara "Anthropic" texnologiyalardan istifadəni qadağan edib

    Digər ölkələr
    02:02
    Foto

    Külək Göygöldə evlərin damını dağıdıb, Şəmkirdə istixanalara ziyan vurub

    Hadisə
    01:50

    Pakistan 297 Əfqanıstan hərbçisinin öldürüldüyünü açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti