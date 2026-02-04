Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Умеров: Переговоры в Абу-Даби были содержательными и продуктивными

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 20:38
    Умеров: Переговоры в Абу-Даби были содержательными и продуктивными

    Трехсторонние переговоры Украины, РФ и США в Абу-Даби были содержательными и продуктивными, с акцентом на конкретные шаги и практические решения.

    Как передает Report, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале.

    Он отметил, что в составе украинской делегации вместе с ним работали Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Андрей Гнатов, Вадим Скибицкий и Александр Бевз.

    Со стороны США в консультациях участвовали Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джош Грюнбаум, а также Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич. Российская сторона была представлена на высоком военном уровне.

    По итогам работы готовится доклад для президента Украины Владимира Зеленского, отметил глава СНБО.

    Отметим, что сегодня в столице ОАЭ прошел первый день 2-го раунда переговоров технических групп Украины, РФ и США.

    Украина Россия США Рустем Умеров трехсторонние переговоры российско-украинская война
    Umerov: Əbu-Dabidəki danışıqlar məzmunlu və məhsuldar olub
    Ты - Король

    Последние новости

    21:43

    Кубок Азербайджана: В матче "Сабах" - "Габала" победитель не определился

    Футбол
    21:37

    Король Абдалла II: Ваш успех – пример торжества мира после длившегося десятилетиями конфликта

    Внешняя политика
    21:32

    Рубио: Перечень нерешенных вопросов по Украине сокращается

    Другие страны
    21:22

    Аун: Объединив политическую смелость с искренней волей конфликт можно превратить в возможность

    Внешняя политика
    21:11
    Фото
    Видео

    Ильхаму Алиеву вручена "Премия Заида за человеческое братство" - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    21:09

    Папа Римский: Лауреаты премии Заида вселяют надежду в мире, где вместо мостов возводятся стены

    Внешняя политика
    20:59

    Садыр Жапаров: Верю, что Баку и Ереван заложат прочную основу для долгосрочного сотрудничества

    Внешняя политика
    20:50

    Шахбаз Шариф: Ильхам Алиев известен как решительный сторонник мира и стабильности на Кавказе

    Внешняя политика
    20:46

    Токаев: Достигнутый Азербайджаном и Арменией прогресс является поворотным историческим моментом

    Внешняя политика
    Лента новостей