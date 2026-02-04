Умеров: Переговоры в Абу-Даби были содержательными и продуктивными

Трехсторонние переговоры Украины, РФ и США в Абу-Даби были содержательными и продуктивными, с акцентом на конкретные шаги и практические решения.

Как передает Report, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в составе украинской делегации вместе с ним работали Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Андрей Гнатов, Вадим Скибицкий и Александр Бевз.

Со стороны США в консультациях участвовали Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джош Грюнбаум, а также Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич. Российская сторона была представлена на высоком военном уровне.

По итогам работы готовится доклад для президента Украины Владимира Зеленского, отметил глава СНБО.

Отметим, что сегодня в столице ОАЭ прошел первый день 2-го раунда переговоров технических групп Украины, РФ и США.