İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Umerov: Əbu-Dabidəki danışıqlar məzmunlu və məhsuldar olub

    Digər ölkələr
    • 04 fevral, 2026
    • 21:12
    Umerov: Əbu-Dabidəki danışıqlar məzmunlu və məhsuldar olub

    Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında Əbu-Dabidə keçirilən üçtərəfli danışıqlar məzmunlu və məhsuldar olub, əsas diqqət konkret addımlara və praktiki həllərə yönəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerov öz "Telegram" kanalında bildirib.

    O qeyd edib ki, Ukrayna nümayəndə heyətinin tərkibində onunla birgə Kirill Budanov, David Araxamiya, Sergey Kislitsa, Andrey Qnatov, Vadim Skibitski və Aleksandr Bevz işləyiblər.

    ABŞ tərəfdən məsləhətləşmələrdə Stiv Uitkoff, Cared Kuşner, Coş Qruenbaum, həmçinin Deniel Driskoll və general Aleks Qrinkeviç iştirak ediblər. Rusiya tərəfi yüksək hərbi səviyyədə təmsil olunub.

    Umerov qeyd edib ki, işin yekunlarına əsasən, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski üçün məruzə hazırlanır.

    Xatırladaq ki, bu gün BƏƏ paytaxtında Ukrayna, Rusiya və ABŞ-nin texniki qruplarının danışıqlarının 2-ci raundunun birinci günü keçirilib.

    Rusiya Ukrayna ABŞ
    Умеров: Переговоры в Абу-Даби были содержательными и продуктивными

    Son xəbərlər

    21:25

    Azərbaycan Kuboku: "Sabah" - "Qəbələ" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    21:14

    Saşa İliç: "Sumqayıt" və "Zirə" komandalarının ifasında bərabər səviyyəli oyuna şahidlik etdik"

    Futbol
    21:12

    Umerov: Əbu-Dabidəki danışıqlar məzmunlu və məhsuldar olub

    Digər ölkələr
    21:11

    Cosef Aun: Siyasi cəsarət səmimi iradə ilə birləşdikdə münaqişəni fürsətə çevirmək mümkündür

    Xarici siyasət
    21:07

    Badminton üzrə "Azerbaijan International 2026" beynəlxalq turnirində ikinci yarış gününə yekun vurulub

    Fərdi
    21:01

    Si Cinpin ABŞ ilə münasibətdə Tayvan məsələsinin əhəmiyyətini vurğulayıb

    Digər ölkələr
    20:59

    Roma Papası: Zayed mükafatçıları çox vaxt körpülər inşa etmək əvəzinə sədd çəkənlər dünyasında ümid saçanlardır

    Xarici siyasət
    20:51

    Sadır Japarov: İnanıram ki, Azərbaycan və Ermənistan uzunmüddətli əməkdaşlığın möhkəm təməlini qoyacaqlar

    Xarici siyasət
    20:43

    Şahbaz Şərif: İlham Əliyev Qafqazda sülh və sabitliyin qətiyyətli carçısı kimi tanınır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti