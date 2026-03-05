İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycanın fotometriya və radiometriya ölçmələri laboratoriyası beynəlxalq tutuşdurmaya qoşulub

    Biznes
    • 05 mart, 2026
    • 15:40
    Azərbaycanın fotometriya və radiometriya ölçmələri laboratoriyası beynəlxalq tutuşdurmaya qoşulub

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Metrologiya İnstitutunun (AzMİ) Fotometriya və radiometriya ölçmələri laboratoriyası Amerika ölkələri arasında Metrologiya Sisteminin (Inter-American Metrology System - SIM) işıq şiddəti üzrə təşkil etdiyi əsas tutuşdurmaya qoşulub.

    "Report" bu barədə AzMİ-yə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, tutuşdurmada AzMİ ilə yanaşı, ABŞ, Argentina, Boliviya, Braziliya, Kanada, Koreya, Meksika, Peru, Tailand, Tayvan və Özbəkistanın milli metrologiya institutları iştirak edir.

    Bu tutuşdurma volfram közərmə telli standart lampaların işıq şiddətinin əvvəlcədən müəyyən edilmiş və korrelyasiya olunmuş rəng temperaturunda, eləcə də müvafiq elektrik rejimində ölçülərək müqayisəli şəkildə qiymətləndirilməsini əhatə edir. Qeyd olunan beynəlxalq tutuşdurma Çəkilər və Ölçülər üzrə Beynəlxalq Büronun (BIPM) Əsas tutuşdurmaların məlumat bazasında (KCDB) "SIM.PR-K3" nömrəsi ilə dərc olunub.

    Tutuşdurma çərçivəsində AzMİ-nin Fotometriya və radiometriya ölçmələri laboratoriyası OSRAM WI41/G volfram közərmə telli işıq şiddəti etalon lampalarından istifadə edilməsini nəzərdə tutur.

    Tutuşdurmanın tamamlanmasından sonra əldə edilən nəticələr ekspertizadan keçirilir. Qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən, iştirakçı laboratoriyaların müvafiq ölçmə və kalibrlənmə imkanları KCDB-də yerləşdirilir. Bu isə laboratoriyanın həyata keçirdiyi ölçmələrin beynəlxalq səviyyədə tanınmasına xidmət edir.

    AzMİ-nin Fotometriya və radiometriya ölçmələri laboratoriyasında işıq mənbələri, optik sistemlər və materialların fotometrik xüsusiyyətlərinin yüksək həssaslıqla ölçülməsi həyata keçirilir. Burada işıq şiddəti və işıqlanma kimi əsas parametrləri, o cümlədən digər işıq kəmiyyətlərini və spektral xüsusiyyətləri ölçmək mümkündür.

    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Azərbaycan Metrologiya İnstitutu Laboratoriya

    Son xəbərlər

    17:01

    İranın Azərbaycana dron hücumu – Tehran bütün körpüləri yandırır - ŞƏRH

    Analitika
    16:59
    Foto

    AQTA: Gürcüstan və Türkiyədən gətirilən 73 tondan çox toxumluq kartof məhv edilib

    Sağlamlıq
    16:57

    AMB: Manatın nominal effektiv bahalaşması ticarət tərəfdaşlarında inflyasiyanı neytrallaşdıra bilər - EKSKLÜZİV

    Maliyyə
    16:53

    MN: İran Naxçıvana 4 PUA ilə hücum edib, biri sıradan çıxarılıb

    Hərbi
    16:51

    Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla İranın Naxçıvana hücumunu müzakirə edib

    Region
    16:49

    ING: Neftin qiymətinin hər barel üçün 10 dollar artımı Azərbaycana 3 milyard dollar ixrac gəliri gətirir - EKSKLÜZİV

    Maliyyə
    16:49

    ING: 2026–2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı orta hesabla 2,75 % artacaq

    Maliyyə
    16:46

    Sibiqa: Azərbaycana hücum bir daha nümayiş etdirir ki, Tehrandakı rejim qlobal təhdiddir

    Digər
    16:44

    ING Azərbaycanda 2027-ci il üzrə inflyasiya gözləntilərini azaldıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti