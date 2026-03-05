İraqın Xor-əl-Zubayr limanında neft tankeri hücuma məruz qalıb
- 05 mart, 2026
- 15:28
Baham adaları bayrağı altında "Sonangol Namibe" neft tankerinin korpusunda, İraqın Xor-əl-Zubayr limanı yaxınlığında lövbər saldığı vaxt baş verən partlayışdan sonra zədə yaranıb.
Bu barədə "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir.
"Kiçik bir qayıq tankerin sol bortuna yaxınlaşdı və bundan az sonra güclü partlayış səsi eşidildi. Heyət sol bortda su sızması barədə məlumat verir, bu da gövdənin ehtimal olunan zədələnməsinə işarə edir, lakin gəmi dayanıqlıdır və təhlükəsiz şəkildə üzür", - "Sonangol Marine Services" şirkətinin bəyanatında bildirilib.
İraqın enerji sektorundakı mənbə və gəmiçilik agenti bildirib ki, tanker İraqın SOMO dövlət neft şirkəti ilə müqaviləsi var idi və 80 000 metrik ton İraq yanacağını yükləmək üçün İraq terminalına yollanırdı.
Bu gün İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) bildirib ki, İran hərbi dəniz qüvvələri Fars körfəzində ABŞ neft tankerinə uğurla hücum edib.