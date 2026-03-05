Нефтяной танкер атакован в иракском порту Хор-эз-Зубайр

Нефтяной танкер Sonangol Namibe под флагом Багамских островов получил пробоину в корпусе после взрыва, произошедшего во время стоянки на якоре недалеко от иракского порта Хор-эль-Зубайр.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

"Небольшая лодка приблизилась к левому борту танкера, и вскоре после этого раздался громкий хлопок. Экипаж сообщает об утечке воды по левому борту, что указывает на возможное повреждение корпуса, но судно остается устойчивым и благополучно на плаву", - говорится в заявлении компании Sonangol Marine Services.

В результате произошел разлив нефти.

Танкер имел контракт с иракской государственной нефтяной компанией SOMO и направлялся к иракскому терминалу для погрузки 80 000 метрических тонн иракского топлива, сообщили иракский источник в энергетической отрасли и судоходный агент.

Сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что иранские военно-морские силы "успешно атаковали американский нефтяной танкер" в Персидском заливе.