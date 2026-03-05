Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Нефтяной танкер атакован в иракском порту Хор-эз-Зубайр

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 15:06
    Нефтяной танкер атакован в иракском порту Хор-эз-Зубайр

    Нефтяной танкер Sonangol Namibe под флагом Багамских островов получил пробоину в корпусе после взрыва, произошедшего во время стоянки на якоре недалеко от иракского порта Хор-эль-Зубайр.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    "Небольшая лодка приблизилась к левому борту танкера, и вскоре после этого раздался громкий хлопок. Экипаж сообщает об утечке воды по левому борту, что указывает на возможное повреждение корпуса, но судно остается устойчивым и благополучно на плаву", - говорится в заявлении компании Sonangol Marine Services.

    В результате произошел разлив нефти.

    Танкер имел контракт с иракской государственной нефтяной компанией SOMO и направлялся к иракскому терминалу для погрузки 80 000 метрических тонн иракского топлива, сообщили иракский источник в энергетической отрасли и судоходный агент.

    Сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что иранские военно-морские силы "успешно атаковали американский нефтяной танкер" в Персидском заливе.

    нефтяной танкер эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    İraqın Xor-əl-Zubayr limanında neft tankeri hücuma məruz qalıb
    Ты - Король

    Последние новости

    15:29

    Глава НАТО: Иран был близок к тому, чтобы стать угрозой для Европы

    Другие страны
    15:28

    Британия не смогла отправить первый эвакуационный рейс с Ближнего Востока

    Другие страны
    15:27

    Великобритания осудила иранские удары по Нахчывану

    Внешняя политика
    15:17

    AIPAC осудил атаку Ирана на Азербайджан

    Внешняя политика
    15:07

    Фазиль Мустафа: Дроновая атака Ирана - откровенно враждебный шаг

    Внешняя политика
    15:06

    Нефтяной танкер атакован в иракском порту Хор-эз-Зубайр

    Другие страны
    15:01

    В Ливане из-за израильских атак число погибших возросло до 77 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    14:57
    Фото

    Иран атаковал Нахчыван дронами, Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия - ОБОБЩЕНИЕ

    В регионе
    14:53

    Каллас: ЕС обеспокоен атаками иранских дронов и эскалацией на Ближнем Востоке

    Другие страны
    Лента новостей