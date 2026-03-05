İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Leyla və Arzu Əliyevalar "Leyla Medical Center"in Pediatriya Mərkəzində olublar

    Sağlamlıq
    • 05 mart, 2026
    • 15:31
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva "Referans Medical Group"un tərkibində fəaliyyət göstərən "Leyla Medical Center"in Pediatriya Mərkəzində olublar.

    "Report" xəbər verir ki, ziyarət zamanı qonaqlar Mərkəzin gündüz stasionarında müalicə alan uşaqlara baş çəkib, onların səhhəti və müalicə prosesi ilə maraqlanıblar.

    Uşaqlarla səmimi söhbət edən Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva körpələrə müxtəlif hədiyyələr təqdim edib, onlara xoş anlar yaşadıblar.

    Qeyd edək ki, Pediatriya Mərkəzində uşaqların sağlamlığının qorunması və müalicəsi istiqamətində müasir tibbi xidmətlər göstərilir, balaca pasiyentlərin rahat və təhlükəsiz mühitdə müalicə alması üçün bütün zəruri şərait yaradılıb.

    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Leyla və Arzu Əliyevalar Leyla Medical Centerin Pediatriya Mərkəzində olublar
    Foto
    Лейла и Арзу Алиевы побывали в Leyla Medical Center
    Foto
    Leyla Aliyeva and Arzu Aliyeva visits Pediatric Unit of 'Leyla Medical Center'

    Son xəbərlər

    17:03

    Elçin Qasımov: "Qazaxda təşkil olunan idman paradı əvvəlkilərdən daha fərqli və yaddaqalan oldu"

    Fərdi
    17:01

    İranın Azərbaycana dron hücumu – Tehran bütün körpüləri yandırır - ŞƏRH

    Analitika
    16:59
    Foto

    AQTA: Gürcüstan və Türkiyədən gətirilən 73 tondan çox toxumluq kartof məhv edilib

    Sağlamlıq
    16:57

    AMB: Geosiyasi gərginlik Azərbaycanda makroiqtisadi sabitliyə ciddi təhdid yaratmayacaq - EKSKLÜZİV

    Maliyyə
    16:53

    MN: İran Naxçıvana 4 PUA ilə hücum edib, biri sıradan çıxarılıb

    Hərbi
    16:51

    Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla İranın Naxçıvana hücumunu müzakirə edib

    Region
    16:49

    ING: Neftin qiymətinin hər barel üçün 10 dollar artımı Azərbaycana 3 milyard dollar ixrac gəliri gətirir - EKSKLÜZİV

    Maliyyə
    16:49

    ING: 2026–2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı orta hesabla 2,75 % artacaq

    Maliyyə
    16:46

    Sibiqa: Azərbaycana hücum bir daha nümayiş etdirir ki, Tehrandakı rejim qlobal təhdiddir

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti