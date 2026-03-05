Leyla və Arzu Əliyevalar "Leyla Medical Center"in Pediatriya Mərkəzində olublar
Sağlamlıq
- 05 mart, 2026
- 15:31
Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva "Referans Medical Group"un tərkibində fəaliyyət göstərən "Leyla Medical Center"in Pediatriya Mərkəzində olublar.
"Report" xəbər verir ki, ziyarət zamanı qonaqlar Mərkəzin gündüz stasionarında müalicə alan uşaqlara baş çəkib, onların səhhəti və müalicə prosesi ilə maraqlanıblar.
Uşaqlarla səmimi söhbət edən Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva körpələrə müxtəlif hədiyyələr təqdim edib, onlara xoş anlar yaşadıblar.
Qeyd edək ki, Pediatriya Mərkəzində uşaqların sağlamlığının qorunması və müalicəsi istiqamətində müasir tibbi xidmətlər göstərilir, balaca pasiyentlərin rahat və təhlükəsiz mühitdə müalicə alması üçün bütün zəruri şərait yaradılıb.
Son xəbərlər
17:03
Elçin Qasımov: "Qazaxda təşkil olunan idman paradı əvvəlkilərdən daha fərqli və yaddaqalan oldu"Fərdi
17:01
İranın Azərbaycana dron hücumu – Tehran bütün körpüləri yandırır - ŞƏRHAnalitika
16:59
Foto
AQTA: Gürcüstan və Türkiyədən gətirilən 73 tondan çox toxumluq kartof məhv edilibSağlamlıq
16:57
AMB: Geosiyasi gərginlik Azərbaycanda makroiqtisadi sabitliyə ciddi təhdid yaratmayacaq - EKSKLÜZİVMaliyyə
16:53
MN: İran Naxçıvana 4 PUA ilə hücum edib, biri sıradan çıxarılıbHərbi
16:51
Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla İranın Naxçıvana hücumunu müzakirə edibRegion
16:49
ING: Neftin qiymətinin hər barel üçün 10 dollar artımı Azərbaycana 3 milyard dollar ixrac gəliri gətirir - EKSKLÜZİVMaliyyə
16:49
ING: 2026–2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı orta hesabla 2,75 % artacaqMaliyyə
16:46