    Лейла и Арзу Алиевы побывали в Leyla Medical Center

    Здоровье
    • 05 марта, 2026
    • 15:42
    Лейла и Арзу Алиевы побывали в Leyla Medical Center

    Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center, функционирующем в составе Referans Medical Group.

    Как сообщает Report, во время посещения гости навестили детей, проходящих лечение в дневном стационаре Центра, поинтересовались их здоровьем и процессом лечения.

    Лейла Алиева и Арзу Алиева, тепло пообщавшись с детьми, вручили малышам различные подарки, подарив им приятные моменты.

    Отметим, что в Педиатрическом центре оказываются современные медицинские услуги в направлении охраны здоровья и лечения детей, созданы все необходимые условия для того, чтобы маленькие пациенты проходили лечение в комфортной и безопасной обстановке.

