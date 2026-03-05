Лейла и Арзу Алиевы побывали в Leyla Medical Center

Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center, функционирующем в составе Referans Medical Group.

Как сообщает Report, во время посещения гости навестили детей, проходящих лечение в дневном стационаре Центра, поинтересовались их здоровьем и процессом лечения.

Лейла Алиева и Арзу Алиева, тепло пообщавшись с детьми, вручили малышам различные подарки, подарив им приятные моменты.

Отметим, что в Педиатрическом центре оказываются современные медицинские услуги в направлении охраны здоровья и лечения детей, созданы все необходимые условия для того, чтобы маленькие пациенты проходили лечение в комфортной и безопасной обстановке.