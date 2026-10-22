Ильхам Алиев Путь к Победе Лига конференций УЕФА Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига конференций УЕФА Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Лига Европы УЕФА: "Бешикташ" сыграет с "Кристал Пэлас", "Ювентус" - с "Ренном"

    Футбол
    • 22 октября, 2026
    • 09:38
    Лига Европы УЕФА: Бешикташ сыграет с Кристал Пэлас, Ювентус - с Ренном

    Сегодня состоятся матчи III тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.

    Как сообщает Report, турецкий "Бешикташ" примет английский "Кристал Пэлас", а итальянский "Ювентус" сыграет дома с французским "Ренном".

    Расписание матчей 22 октября (по бакинскому времени):

    20:45

    • "Арарат" (Армения) - АЗ (Нидерланды)
    • "Динамо" (Загреб, Хорватия) - НЕК (Нидерланды)
    • "Ференцварош" (Венгрия) - "Торренсе" (Португалия)
    • "Ювентус" (Италия) - "Ренн" (Франция)
    • "Лех" (Польша) - "Сандерленд" (Англия)
    • ОФИ (Греция) - "Байер 04" (Германия)
    • "Юнион" (Бельгия) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)
    • "Штурм" (Австрия) - "Марсель" (Франция)

    23:00

    • "Бешикташ" (Турция) - "Кристал Пэлас" (Англия)
    • "Целе" (Словения) - "Зальцбург" (Австрия)
    • "Селтик" (Шотландия) - "Сельта" (Испания)
    • "Хоффенхайм" (Германия) - "Лион" (Франция)
    • "Ягеллония" (Польша) - "Андерлехт" (Бельгия)
    • "Лиллестрём" (Норвегия) - "Реал Сосьедад" (Испания)
    • "Олимпиакос" (Греция) - "Спарта" (Чехия)
    • "Омония" (Кипр) - "Бенфика" (Португалия)
    • "Виктория" (Чехия) - "Левски" (Болгария)
    • "Борнмут" (Англия) - "Милан" (Италия)
    Лига Европы УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ФК Ювентус ФК Арарат
    UEFA Avropa Liqası: "Beşiktaş" İngiltərə, "Yuventus" Fransa klubu ilə qarşılaşacaq
    UEFA Europa League: Besiktas to face Crystal Palace, Juventus to take on Rennes
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    10:26
    Видео
    Азербайджан завершил подготовку к ЧМ FIFA U-15 и футбольному фестивалю
    Футбол
    10:26
    МИД Японии: Азербайджан - наш ценный партнер
    Внешняя политика
    10:26
    В Азербайджане более 260 госучреждений внедряют электронную бухгалтерию
    Финансы
    10:24
    В Германии молодежное движение призвало к массовым протестам 31 октября
    Другие страны
    10:20
    ЦБА разработал законодательный пакет по исламским финансам
    Финансы
    10:10
    Турпоток в Азербайджан сократился на 6%
    Туризм
    10:08
    МВФ: Рост экономики Азербайджана в 2031 году составит 2,5%
    Финансы
    10:08
    Азербайджанская нефть Azeri Light незначительно подорожала
    Энергетика
    10:06
    МВФ: Азербайджан в 2026 году продолжит проведение политики консолидации
    Финансы
    Лента новостей