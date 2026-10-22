Лига Европы УЕФА: "Бешикташ" сыграет с "Кристал Пэлас", "Ювентус" - с "Ренном"

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Сегодня состоятся матчи III тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, турецкий "Бешикташ" примет английский "Кристал Пэлас", а итальянский "Ювентус" сыграет дома с французским "Ренном".

Расписание матчей 22 октября (по бакинскому времени):

20:45

"Арарат" (Армения) - АЗ (Нидерланды)

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - НЕК (Нидерланды)

"Ференцварош" (Венгрия) - "Торренсе" (Португалия)

"Ювентус" (Италия) - "Ренн" (Франция)

"Лех" (Польша) - "Сандерленд" (Англия)

ОФИ (Греция) - "Байер 04" (Германия)

"Юнион" (Бельгия) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)

"Штурм" (Австрия) - "Марсель" (Франция)

23:00