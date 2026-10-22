Лига Европы УЕФА: "Бешикташ" сыграет с "Кристал Пэлас", "Ювентус" - с "Ренном"
Футбол
- 22 октября, 2026
- 09:38
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Сегодня состоятся матчи III тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает Report, турецкий "Бешикташ" примет английский "Кристал Пэлас", а итальянский "Ювентус" сыграет дома с французским "Ренном".
Расписание матчей 22 октября (по бакинскому времени):
20:45
- "Арарат" (Армения) - АЗ (Нидерланды)
- "Динамо" (Загреб, Хорватия) - НЕК (Нидерланды)
- "Ференцварош" (Венгрия) - "Торренсе" (Португалия)
- "Ювентус" (Италия) - "Ренн" (Франция)
- "Лех" (Польша) - "Сандерленд" (Англия)
- ОФИ (Греция) - "Байер 04" (Германия)
- "Юнион" (Бельгия) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)
- "Штурм" (Австрия) - "Марсель" (Франция)
23:00
- "Бешикташ" (Турция) - "Кристал Пэлас" (Англия)
- "Целе" (Словения) - "Зальцбург" (Австрия)
- "Селтик" (Шотландия) - "Сельта" (Испания)
- "Хоффенхайм" (Германия) - "Лион" (Франция)
- "Ягеллония" (Польша) - "Андерлехт" (Бельгия)
- "Лиллестрём" (Норвегия) - "Реал Сосьедад" (Испания)
- "Олимпиакос" (Греция) - "Спарта" (Чехия)
- "Омония" (Кипр) - "Бенфика" (Португалия)
- "Виктория" (Чехия) - "Левски" (Болгария)
- "Борнмут" (Англия) - "Милан" (Италия)
UEFA Avropa Liqası: "Beşiktaş" İngiltərə, "Yuventus" Fransa klubu ilə qarşılaşacaq
UEFA Europa League: Besiktas to face Crystal Palace, Juventus to take on Rennes
Последние новости
10:26
Видео
Азербайджан завершил подготовку к ЧМ FIFA U-15 и футбольному фестивалюФутбол
10:26
МИД Японии: Азербайджан - наш ценный партнерВнешняя политика
10:26
В Азербайджане более 260 госучреждений внедряют электронную бухгалтериюФинансы
10:24
В Германии молодежное движение призвало к массовым протестам 31 октябряДругие страны
10:20
ЦБА разработал законодательный пакет по исламским финансамФинансы
10:10
Турпоток в Азербайджан сократился на 6%Туризм
10:08
МВФ: Рост экономики Азербайджана в 2031 году составит 2,5%Финансы
10:08
Азербайджанская нефть Azeri Light незначительно подорожалаЭнергетика
10:06
МВФ: Азербайджан в 2026 году продолжит проведение политики консолидацииФинансы