UEFA Avropa Liqası: "Beşiktaş" İngiltərə, "Yuventus" Fransa klubu ilə qarşılaşacaq
- 22 oktyabr, 2026
- 09:17
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UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində III turun oyunları bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Beşiktaş" İngiltərənin "Kristal Pelas" komandasını qəbul edəcək.
İtaliyanın "Yuventus" klubu doğma azarkeşlər önündə Fransanın "Renn" kollektivini sınağa çəkəcək.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi
III tur
22 oktyabr
20:45. "Ararat" (Ermənistan) - AZ (Niderland)
20:45. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - NEK (Niderland)
20:45. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Torrense" (Portuqaliya)
20:45. "Yuventus" (İtaliya) - "Renn" (Fransa)
20:45. "Lex" (Polşa) - "Sanderlend" (İngiltərə)
20:45. OFİ (Yunanıstan) - "Bayer 04" (Almaniya)
20:45. "Yunion" (Belçika) - "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail)
20:45. "Şturm" (Avstriya) - "Marsel" (Fransa)
23:00. "Beşiktaş" (Türkiyə) - "Kristal Pelas" (İngiltərə)
23:00. "Sele" (Sloveniya) - "Zaltsburq" (Avstriya)
23:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Selta" (İspaniya)
23:00. "Hoffenhaym" (Almaniya) - "Lion" (Fransa)
23:00. "Yagelloniya" (Polşa) - "Anderlext" (Belçika)
23:00. "Lillestrem" (Norveç) - "Real Sosyedad" (İspaniya)
23:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Sparta" (Çexiya)
23:00. "Omoniya" (Kipr) - "Benfika" (Portuqaliya)
23:00. "Viktoriya" (Çexiya) - "Levski" (Bolqarıstan)
23:00. "Bornmut" (İngiltərə) - "Milan" (İtaliya)