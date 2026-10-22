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    UEFA Avropa Liqası: "Beşiktaş" İngiltərə, "Yuventus" Fransa klubu ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2026
    • 09:17
    UEFA Avropa Liqası: Beşiktaş İngiltərə, Yuventus Fransa klubu ilə qarşılaşacaq

    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində III turun oyunları bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Beşiktaş" İngiltərənin "Kristal Pelas" komandasını qəbul edəcək.

    İtaliyanın "Yuventus" klubu doğma azarkeşlər önündə Fransanın "Renn" kollektivini sınağa çəkəcək.

    UEFA Avropa Liqası

    Liqa mərhələsi

    III tur

    22 oktyabr

    20:45. "Ararat" (Ermənistan) - AZ (Niderland)

    20:45. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - NEK (Niderland)

    20:45. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Torrense" (Portuqaliya)

    20:45. "Yuventus" (İtaliya) - "Renn" (Fransa)

    20:45. "Lex" (Polşa) - "Sanderlend" (İngiltərə)

    20:45. OFİ (Yunanıstan) - "Bayer 04" (Almaniya)

    20:45. "Yunion" (Belçika) - "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail)

    20:45. "Şturm" (Avstriya) - "Marsel" (Fransa)

    23:00. "Beşiktaş" (Türkiyə) - "Kristal Pelas" (İngiltərə)

    23:00. "Sele" (Sloveniya) - "Zaltsburq" (Avstriya)

    23:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Selta" (İspaniya)

    23:00. "Hoffenhaym" (Almaniya) - "Lion" (Fransa)

    23:00. "Yagelloniya" (Polşa) - "Anderlext" (Belçika)

    23:00. "Lillestrem" (Norveç) - "Real Sosyedad" (İspaniya)

    23:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Sparta" (Çexiya)

    23:00. "Omoniya" (Kipr) - "Benfika" (Portuqaliya)

    23:00. "Viktoriya" (Çexiya) - "Levski" (Bolqarıstan)

    23:00. "Bornmut" (İngiltərə) - "Milan" (İtaliya)

    UEFA Avropa Liqası Beşiktaş FK Yuventus FK
    Лига Европы УЕФА: "Бешикташ" сыграет с "Кристал Пэлас", "Ювентус" - с "Ренном"
    UEFA Europa League: Besiktas to face Crystal Palace, Juventus to take on Rennes
    44 filmi
    44 filmi

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