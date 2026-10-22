Стоимость нефти марки Brent увеличилась более чем на 2%
- 22 октября, 2026
- 09:50
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Цены на нефть повысились на фоне опасений в отношении ближневосточных поставок и сокращения запасов в США.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $111,03 за баррель, что на $2,21 (2,03%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $1,74 (1,79%), до $98,89 за баррель.
Поддержку рынку оказывает рост рисков нарушения поставок с Ближнего Востока после атаки БПЛА на месторождение Шайба нефтяного гиганта Saudi Aramco, в результате которой погибли два человека. США рекомендовали некоторым дипломатам и семьям государственных служащих покинуть Саудовскую Аравию.
Тем временем в среду стало известно, что запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе сократились на 3,06 млн баррелей.