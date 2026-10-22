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    Стоимость нефти марки Brent увеличилась более чем на 2%

    Энергетика
    • 22 октября, 2026
    • 09:50
    Стоимость нефти марки Brent увеличилась более чем на 2%

    Цены на нефть повысились на фоне опасений в отношении ближневосточных поставок и сокращения запасов в США.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $111,03 за баррель, что на $2,21 (2,03%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

    Фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $1,74 (1,79%), до $98,89 за баррель.

    Поддержку рынку оказывает рост рисков нарушения поставок с Ближнего Востока после атаки БПЛА на месторождение Шайба нефтяного гиганта Saudi Aramco, в результате которой погибли два человека. США рекомендовали некоторым дипломатам и семьям государственных служащих покинуть Саудовскую Аравию.

    Тем временем в среду стало известно, что запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе сократились на 3,06 млн баррелей.

    Эскалация на Ближнем Востоке Цена на нефть Нефть марки Brent Нефть марки WTI
    Brent crude grows over 2%
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