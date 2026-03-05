Evren Alkaya: "U-18 millimiz Türkiyə toplanışını çox yaxşı dəyərləndirdi"
- 05 mart, 2026
- 15:31
Azərbaycanın 18 yaşadək qadın basketbolçulardan ibarət yığması daha təcrübəli olduğu üçün Türkiyə toplanışını çox yaxşı dəyərləndirib.
Bunu "Report"a açıqlamasında U-18 və U-16 millilərinin baş məşqçisi Evren Alkaya bildirib.
O, Türkiyə toplanışının məqsədini belə izah edib:
"Hər il Avropa çempionatlarına hazırlaşdığımız dövrdə ilk toplanışları bu tarixlərdə keçiririk. Komandalarımızı formalaşdırıb güvənəcəyimiz oyunçuların vəziyyətini görmək üçün Türkiyədə bir araya gəldik. Bu, ilk hazırlıq prosesi idi. U-16 yeddi, U-18 isə altı oyun keçirdi".
Türkiyəli mütəxəssis komandaların təcrübə fərqinə toxunub:
"U-18 millisi daha təcrübəli olduğu üçün bu toplanışı çox yaxşı dəyərləndirdi. U-16 komandamız isə yeni qurulub və heyətdə U-15-dən üç oyunçu var. Digərləri 2011 və 2012-ci il təvəllüdlüdür. Bu uşaqlar oyun və yarış prosesinə yeni daxil olurlar, ona görə də təcrübə qazandıqlarını düşünürəm".
O, əsas hədəfin rəsmi turnirlər olduğunu vurğulayıb:
"Bakıda qalan oyunçular U-20 ilə birlikdə məşqləri davam etdirirdilər. Əsas məqsəd martda Avropa çempionatı çərçivəsində Bolqarıstan, Ukrayna və Monteneqro ilə keçiriləcək oyunlara hazırlaşmaq idi. Hesab edirəm ki, gənc oyunçular təcrübə topladılar. Onların hamısına şans tanıdıq, özlərini inkişaf etdirdiklərini düşünürəm".
E.Alkaya hazırlıq prosesinin yayda da davam edəcəyini vurğulayıb:
"Yayın gedişində keçiriləcək FIBA gənclər turnirlərinə qədər daha iki toplanış planlaşdırırıq. Oyun sayını ümumilikdə 40-ın üzərinə çıxarıb şampionata ən yaxşı şəkildə hazırlaşmağı hədəfləyirik".
Qeyd edək ki, Azərbaycanın qadın basketbolundan ibarət U-16 və U-18 milliləri Türkiyənin paytaxtı Ankarada təlim-məşq toplanışında iştirak ediblər. Toplanış müddətində U-18 altı, U-16 isə yeddi yoldaşlıq görüşü keçirib.