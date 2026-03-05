İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Rütte: İran nüvə potensialını artıraraq Yaxın Şərq və Avropa üçün təhdidə çevrilməyə yaxın idi

    Digər ölkələr
    • 05 mart, 2026
    • 15:44
    Rütte: İran nüvə potensialını artıraraq Yaxın Şərq və Avropa üçün təhdidə çevrilməyə yaxın idi

    İran nüvə potensialını artırmağa və Avropa üçün təhlükəyə çevrilməyə yaxın idi.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun Baş katibi Mark Rütte "Reuters" agentliyinə müsahibəsində bildirib.

    "Biz bilirik ki, İran təkcə Yaxın Şərq və İsrail üçün deyil, həmçinin Avropa üçün təhlükə yaradacaq nüvə və raket potensialını əldə etməyə yaxın idi", - o deyib.

    O, həmçinin Tehranın nüvə və raket potensialını məhv etmək səylərində ABŞ Prezidenti Donald Trampa dəstəyini ifadə edib.

    M.Rütte həm də bildirib ki, İranda vəziyyətin necə nəticələnəcəyini qiymətləndirmək çətindir, lakin onun fikrincə, ABŞ nə etdiyini bilir.

    Baş katib qeyd edib ki, Türkiyənin hava məkanına yaxınlaşan raketin NATO-nun hava hücumundan müdafiə vasitələri tərəfindən vurulduğu dünənki insident alyansın sayıqlığını göstərib.

    NATO İran nüvə
    Глава НАТО: Иран был близок к тому, чтобы стать угрозой для Европы
    NATO chief: Iran was close to becoming threat to Europe

    Son xəbərlər

    17:01

    İranın Azərbaycana dron hücumu – Tehran bütün körpüləri yandırır - ŞƏRH

    Analitika
    16:59
    Foto

    AQTA: Gürcüstan və Türkiyədən gətirilən 73 tondan çox toxumluq kartof məhv edilib

    Sağlamlıq
    16:57

    AMB: Manatın nominal effektiv bahalaşması ticarət tərəfdaşlarında inflyasiyanı neytrallaşdıra bilər - EKSKLÜZİV

    Maliyyə
    16:53

    MN: İran Naxçıvana 4 PUA ilə hücum edib, biri sıradan çıxarılıb

    Hərbi
    16:51

    Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla İranın Naxçıvana hücumunu müzakirə edib

    Region
    16:49

    ING: Neftin qiymətinin hər barel üçün 10 dollar artımı Azərbaycana 3 milyard dollar ixrac gəliri gətirir - EKSKLÜZİV

    Maliyyə
    16:49

    ING: 2026–2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı orta hesabla 2,75 % artacaq

    Maliyyə
    16:46

    Sibiqa: Azərbaycana hücum bir daha nümayiş etdirir ki, Tehrandakı rejim qlobal təhdiddir

    Digər
    16:44

    ING Azərbaycanda 2027-ci il üzrə inflyasiya gözləntilərini azaldıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti