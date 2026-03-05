Глава НАТО: Иран был близок к тому, чтобы стать угрозой для Европы

Иран был близок к тому, чтобы нарастить ядерный потенциал, и стать угрозой для Европы.

Как передает Report, об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью агентству Reuters.

"Мы знаем, что Иран был близок к тому, чтобы заполучить ядерный потенциал, ракетный потенциал, который представлял бы угрозу не только для Ближнего Востока и, конечно же, для Израиля, и потенциально... также угрозу для Европы, - сказал он.

Он также выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в его стремлении уничтожить ядерный и ракетный потенциал Тегерана. Рютте сказал, что трудно оценить, чем закончится ситуация в Иране, но, по его мнению, "США знают, что делают".

Генсек отметил, что вчерашний инцидент, в ходе которого ракета, приблизившаяся к воздушному пространству Турции, была сбита средствами ПВО НАТО, подчеркнул бдительность альянса.