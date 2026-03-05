İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Britaniya səfiri: İranın Naxçıvana dron hücumu tamamilə qəbuledilməzdir

    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 15:27
    Britaniya səfiri: İranın Naxçıvana dron hücumu tamamilə qəbuledilməzdir

    Bu gün İranın iki dronunun Naxçıvana zərbə endirməsi tamamilə qəbuledilməzdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Fergus Auld "X" hesabında yazıb.

    "Böyük Britaniya Azərbaycanın təhlükəsizliyini təhdid edən istənilən hərəkəti qətiyyətlə pisləyir. Bu çətin məqamda Azərbaycanla və zərərçəkənlərlə tam həmrəyik. Səfirlik baş verənləri yaxından izləyir", - deyə səfir vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, İrandan Naxçıvana martın 5-də günorta radələrində dron hücumları həyata keçirilib. Dronlardan biri Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının terminal binasına, digəri isə Şəkərabad kəndindəki məktəb binasının yaxınlığına düşüb. Nəticədə 4 nəfər xəsarət alıb.

    Великобритания осудила удары Ирана по Нахчывану
    United Kingdom condemns Iran's attacks on Nakhchivan

