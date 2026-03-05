Великобритания осудила иранские удары по Нахчывану
- 05 марта, 2026
- 15:27
Великобритания решительно осуждает любые действия, угрожающие безопасности Азербайджана, заявил посол Британии Фергюс Олд.
Новость дополняется
