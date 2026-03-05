Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Великобритания осудила иранские удары по Нахчывану

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 15:27
    Великобритания осудила иранские удары по Нахчывану

    Великобритания решительно осуждает любые действия, угрожающие безопасности Азербайджана, заявил посол Британии Фергюс Олд.

    Новость дополняется

    Britaniya səfiri: İranın Naxçıvana dron hücumu tamamilə qəbuledilməzdir
    United Kingdom condemns Iran's attacks on Nakhchivan
