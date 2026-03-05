Глава НАТО: Иран был близок к тому, чтобы стать угрозой для Европы Другие страны

Британия не смогла отправить первый эвакуационный рейс с Ближнего Востока Другие страны

Великобритания осудила иранские удары по Нахчывану Внешняя политика

AIPAC осудил атаку Ирана на Азербайджан Внешняя политика

Фазиль Мустафа: Дроновая атака Ирана - откровенно враждебный шаг Внешняя политика

Нефтяной танкер атакован в иракском порту Хор-эз-Зубайр Другие страны

В Ливане из-за израильских атак число погибших возросло до 77 человек - ОБНОВЛЕНО Другие страны

Фото Иран атаковал Нахчыван дронами, Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия - ОБОБЩЕНИЕ В регионе