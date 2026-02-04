ОАЭ подтвердили возобновление трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби
Другие страны
- 04 февраля, 2026
- 17:26
ОАЭ подтвердили возобновление трехсторонних переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию между представителями США, РФ и Украины.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление МИД ОАЭ.
"Сегодня в Абу-Даби начался второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в рамках дипломатических усилий, направленных на продвижение политического процесса для урегулирования кризиса", - сказано в заявлении.
В нем говорится о том, что переговоров в Абу-Даби смогут продвинуться вперед, основываясь на достигнутом в ходе первого раунда.
