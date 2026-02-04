ОАЭ подтвердили возобновление трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби

Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    • 04 февраля, 2026
    • 17:26
    ОАЭ подтвердили возобновление трехсторонних переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию между представителями США, РФ и Украины.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление МИД ОАЭ.

    "Сегодня в Абу-Даби начался второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в рамках дипломатических усилий, направленных на продвижение политического процесса для урегулирования кризиса", - сказано в заявлении.

    В нем говорится о том, что переговоров в Абу-Даби смогут продвинуться вперед, основываясь на достигнутом в ходе первого раунда.

