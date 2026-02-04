ОАЭ подтвердили возобновление трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби

ОАЭ подтвердили возобновление трехсторонних переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию между представителями США, РФ и Украины.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление МИД ОАЭ.

"Сегодня в Абу-Даби начался второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в рамках дипломатических усилий, направленных на продвижение политического процесса для урегулирования кризиса", - сказано в заявлении.

В нем говорится о том, что переговоров в Абу-Даби смогут продвинуться вперед, основываясь на достигнутом в ходе первого раунда.