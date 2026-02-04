Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с получением "Премии Заида за человеческое братство"

    Внешняя политика
    • 04 февраля, 2026
    • 20:41
    Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с получением Премии Заида за человеческое братство

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с получением "Премии Заида за человеческое братство".

    Как сообщает Report, об этом Эрдоган заявил в видеообращении к лауреатам "Премии Заида за человеческое братство".

    Он поздравил удостоенных премии в этом году президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна:

    "Я хочу особо подчеркнуть, что считаю чрезвычайно важными как смелые шаги, предпринятые моим братом Ильхамом Алиевым на пути к установлению прочного мира, так и решительную волю, проявленную Николом Пашиняном. Я верю, что с вступлением в силу соглашения, цели и формат которого согласовали обе стороны, откроется новая страница для Кавказа".

    Эрдоган заявил, что Турция искренне поддерживает все инициативы, направленные на безопасность, мир, благополучие и стабильность в регионе и во всем мире:

    "Мы продолжим делать все, что в наших силах, для установления прочного мира на Кавказе, активно работать над строительством мостов дружбы, основанных на справедливости.

    С этими мыслями я еще раз поздравляю как президента Азербайджана, так и премьер-министра Армении".

