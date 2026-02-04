Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с получением "Премии Заида за человеческое братство"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с получением "Премии Заида за человеческое братство".

Как сообщает Report, об этом Эрдоган заявил в видеообращении к лауреатам "Премии Заида за человеческое братство".

Он поздравил удостоенных премии в этом году президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна:

"Я хочу особо подчеркнуть, что считаю чрезвычайно важными как смелые шаги, предпринятые моим братом Ильхамом Алиевым на пути к установлению прочного мира, так и решительную волю, проявленную Николом Пашиняном. Я верю, что с вступлением в силу соглашения, цели и формат которого согласовали обе стороны, откроется новая страница для Кавказа".

Эрдоган заявил, что Турция искренне поддерживает все инициативы, направленные на безопасность, мир, благополучие и стабильность в регионе и во всем мире:

"Мы продолжим делать все, что в наших силах, для установления прочного мира на Кавказе, активно работать над строительством мостов дружбы, основанных на справедливости.

С этими мыслями я еще раз поздравляю как президента Азербайджана, так и премьер-министра Армении".