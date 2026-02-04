İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Ərdoğan İlham Əliyevi "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı" alması münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 04 fevral, 2026
    • 20:39
    Ərdoğan İlham Əliyevi Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı alması münasibətilə təbrik edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı" alması münasibətilə təbrik edib.

    "Report"un Əbu-Dabiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın laureatlarına təbrik videomüraciətində deyib.

    O, videomüraciəti zamanı builki mükafatlara layiq görülən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanı ürəkdən təbrik edib:

    "Davamlı sülhün bərqərar olması yolunda həm İlham Əliyev qardaşımın atdığı cəsur addımları, həm də cənab Paşinyanın ortaya qoyduğu qətiyyətli iradəni son dərəcə əhəmiyyətli hesab etdiyimi xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Məqsədi, əhatə dairəsi, məzmunu və ruhu üzərində iki tərəfin də razılıq əldə etdiyi razılaşmanın qüvvəyə minməsi ilə Qafqazın gələcəyində yeni bir səhifənin açılacağına inanıram".

    Ərdoğan bildirib ki, Türkiyə bölgədə və dünyada əmin-amanlıq, sülh, rifah və sabitliyə yönələn bütün təşəbbüsləri səmimiyyətlə dəstəkləyir:

    "Qafqazda davamlı sülhün bərqərar olması üçün üzərimizə nə düşürsə etməyə, ədalətə əsaslanan dostluq körpülərinin qurulmasında fəal şəkildə çalışmağa, inşallah, davam edəcəyik.

    Bu düşüncələrlə həm Azərbaycan Prezidenti cənab Əliyevi, həm də Ermənistanın Baş naziri cənab Paşinyanı bir daha təbrik edirəm".

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyev Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с получением "Премии Заида за человеческое братство"

    Son xəbərlər

    21:30

    Kral II Abdullah: Bu, sülhün üstün tutulması mümkünlüyünün nümunəsidir

    Xarici siyasət
    21:25

    Azərbaycan Kuboku: "Sabah" - "Qəbələ" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    21:14

    Saşa İliç: "Sumqayıt" və "Zirə" komandalarının ifasında bərabər səviyyəli oyuna şahidlik etdik"

    Futbol
    21:12

    Umerov: Əbu-Dabidəki danışıqlar məzmunlu və məhsuldar olub

    Digər ölkələr
    21:11

    Cosef Aun: Siyasi cəsarət səmimi iradə ilə birləşdikdə münaqişəni fürsətə çevirmək mümkündür

    Xarici siyasət
    21:07

    Badminton üzrə "Azerbaijan International 2026" beynəlxalq turnirində ikinci yarış gününə yekun vurulub

    Fərdi
    21:01

    Si Cinpin ABŞ ilə münasibətdə Tayvan məsələsinin əhəmiyyətini vurğulayıb

    Digər ölkələr
    20:59

    Roma Papası: Zayed mükafatçıları çox vaxt körpülər inşa etmək əvəzinə sədd çəkənlər dünyasında ümid saçanlardır

    Xarici siyasət
    20:51

    Sadır Japarov: İnanıram ki, Azərbaycan və Ermənistan uzunmüddətli əməkdaşlığın möhkəm təməlini qoyacaqlar

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti