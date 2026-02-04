Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ректор: В Узбекском университете мировых языков азербайджанский стал вторым основным языком

    Наука и образование
    • 04 февраля, 2026
    • 13:47
    Ректор: В Узбекском университете мировых языков азербайджанский стал вторым основным языком

    Узбекский государственный университет мировых языков ввел азербайджанский язык в качестве второго основного языка обучения.

    Как сообщает Report, об этом заявил ректор вуза Ильхомджон Тухтасинов.

    По его словам, это важное и во многом историческое событие для университета. "Мы внедрили азербайджанский язык как второй иностранный язык. Кроме того, в нашем университете уже успешно ведут профессиональную деятельность четыре специалиста из Азербайджана", - отметил ректор.

    Тухтасинов напомнил, что в декабре 2025 года в университете был открыт Центр азербайджанского языка и культуры, который стал важным шагом в расширении гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном.

    Тухтасинов подчеркнул, что руководство университета намерено создать благоприятную среду для изучения азербайджанского языка, культуры и литературы. По его словам, студенты проявляют большой интерес к иностранным языкам, в том числе к турецкому, азербайджанскому и английскому.

    Он также сообщил, что накануне в Азербайджанском университете иностранных языков был открыт Центр узбекского языка и культуры. Мероприятие приурочили к 585-летию великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои. В рамках визита стороны подписали меморандум о сотрудничестве и провели встречи с научными руководителями и соискателями.

    Кроме того, узбекская сторона передала новому центру книги по языку и литературе, а также переводы произведений узбекских поэтов и писателей, включая труды Алишера Навои.

    "Мы намерены и дальше расширять сотрудничество в сферах образования, науки и инноваций, внедрять современные методики преподавания иностранных языков. Наши страны исторически и культурно близки. Алишер Навои сыграл важную роль в развитии узбекского литературного языка, а Мухаммад Физули продолжил традиции тюркской поэзии. Развитие связей в области культуры, образования и науки отвечает стратегическим интересам Узбекистана и Азербайджана", - добавил ректор.

    Rektor: Özbəkistan Dövlət Dünya Dilləri Universitetində Azərbaycan dili ikinci əsas dil oldu
    Rector: Azerbaijani becomes second major language at Uzbekistan State World Languages University
