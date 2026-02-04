Замминистра: Будущее чешско-азербайджанских отношений - в ВИЭ, "умных городах" и инфраструктуре - ИНТЕРВЬЮ

На фоне глобальной трансформации энергетических рынков и перестройки логистических цепочек в Евразии, экономическое партнерство между Чехией и Азербайджаном выходит на качественно новый уровень. Традиционно прочные связи в нефтегазовом секторе, где Чехия закрепила за собой статус одного из крупнейших покупателей азербайджанского сырья, сегодня дополняются амбициозной повесткой по диверсификации.

Тем не менее, современный этап отношений требует перехода от простой торговли ресурсами к глубокой технологической интеграции. Ключевыми точками роста становятся участие чешских компаний в развитии инфраструктуры Среднего коридора, внедрение инноваций в рамках концепций "умных городов", а также реализация проектов в сфере возобновляемой энергетики и "зеленой" трансформации.

В эксклюзивном интервью Report заместитель министра, генеральный директор секции Европейского союза и внешней торговли Министерства промышленности и торговли Чехии Давид Мюллер рассказал о том, какие секторы станут драйверами партнерства в ближайшие 5-10 лет, как визит министра экономики Азербайджана в Прагу повлияет на реализацию совместных проектов и какую роль чешские технологии могут сыграть в модернизации транспортной и энергетической архитектуры региона.

Представляем интервью читателям:

- Как вы оцениваете текущее состояние экономических отношений между Чехией и Азербайджаном? Какие области в настоящее время обладают наибольшим потенциалом для расширения двустороннего сотрудничества?

- На мой взгляд, наши экономические связи очень крепки и продолжают улучшаться с каждым годом. В последние годы объем двусторонней торговли значительно вырос, причем самый большой скачок произошел в 2024 году, когда товарооборот увеличился на 30% и превысил 1,85 млрд евро. В то же время Чехия стала вторым по величине импортером азербайджанской нефти в мире.

Исторически торговые отношения между Чехией и Азербайджаном были сосредоточены в основном на углеводородном секторе, что сформировало прочный фундамент наших связей. Тем не менее, я приветствую взаимную заинтересованность в диверсификации сотрудничества. В этой связи особенно перспективными для дальнейшего взаимодействия считаю такие сферы, как транспорт и транспортная инфраструктура, возобновляемая энергетика, водоснабжение и управление отходами, экологические технологии, инновации и "умные города".

- В последние годы товарооборот между нашими странами остается на стабильном, но умеренном уровне. Какие шаги предпринимаются для его увеличения? Планируются ли новые экономические миссии, бизнес-форумы или межправительственные инициативы для стимулирования торговли?

- Хотя общий объем товарооборота является умеренным, его нельзя назвать незначительным: в 2024 году Азербайджан занял 30-е место по объему торговли, составив 0,5% от общего внешнеторгового оборота Чехии. Наша цель - продолжать увеличивать этот показатель, и для этого наше министерство регулярно организует бизнес-миссии, семинары и другие мероприятия. В этом году мы планируем организовать очередную выездную миссию в секторе "умных городов".

Мы также изучаем возможность проведения в этом году VI заседания Совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Кроме того, в регионе активно работает наше торговое агентство CzechTrade, которое продолжает продвигать чешский экспорт в Азербайджан.

- Недавний визит министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Прагу [в июле 2025 года] стал важным этапом в развитии экономического диалога. Не могли бы вы рассказать, какие конкретные договоренности или направления сотрудничества были достигнуты в ходе этих переговоров?

- Встреча была очень важной, и я рад, что министр М.Джаббаров приехал в Чехию, чтобы обсудить наиболее значимые области нашего сотрудничества. Одной из главных тем, безусловно, было взаимодействие в сфере энергетики, как углеводородной, так и возобновляемой, где многие чешские компании обладают обширным опытом. Мы также подчеркнули важную роль Азербайджана для мировой энергетической безопасности как надежного партнера в диверсификации импорта газа и нефти в ЕС.

Еще одним важным направлением в обсуждениях стал транспортный сектор. Надеюсь, мы продолжим эти дискуссии и продвинемся вперед в реализации некоторых проектов, затронутых в ходе встречи в вышеупомянутых секторах.

- Энергетика традиционно является одной из ключевых сфер взаимодействия. Как вы оцениваете перспективы участия чешских компаний в энергетических проектах Азербайджана, включая возобновляемые источники энергии и "зеленые" технологии? Рассматривает ли Чехия совместные проекты в области энергоэффективности и промышленной декарбонизации?

- Да, я убежден, что сфера возобновляемой энергетики является одной из самых многообещающих, и я знаю ряд компаний, готовых выйти на азербайджанский рынок. Мы поддерживаем инициативы, способствующие экологической устойчивости и соответствующие глобальным климатическим целям, такие как проекты ВИЭ, повышение энергоэффективности и внедрение "умных" чистых технологий.

Совместно с экспертами министерства и вышеупомянутыми компаниями мы обсуждаем эти вопросы и дальнейшие шаги.

- Чешская промышленность занимает сильные позиции в машиностроении, химической и оборонной отраслях. Есть ли интерес к проектам совместного производства или локализации чешских технологий в Азербайджане?

- Мы заинтересованы в изучении различных возможностей и проектов в этих секторах и будем обсуждать их с моими коллегами и партнерами в будущем.

- Азербайджан активно укрепляет свою роль транспортно-логистического хаба на Южном Кавказе. Как Чехия оценивает потенциал участия чешских компаний в проектах, связанных с развитием международных транспортных коридоров, включая Средний коридор и Баку-Тбилиси-Карс?

- Успешное и своевременное завершение Среднего коридора имеет важное значение в нынешней геополитической ситуации, так как это поможет дальнейшему развитию наших связей и углублению экономического сотрудничества. Как уже упоминалось, это одна из наиболее перспективных областей, и я с коллегами приложу все усилия для участия в текущих инициативах.

В прошлом чешские компании уже участвовали в крупных проектах в Азербайджане, включая железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, и мы с нетерпением ждем продолжения этого сотрудничества. В этой связи я также хотел бы отметить, что Чехия готова поддерживать свои компании в участии в инициативе ЕС Global Gateway, которая, помимо прочего, фокусируется именно на этой тематике.

- Проект Зангезурского коридора представляет интерес в контексте евразийской логистики. Какова позиция Чехии относительно его возможного влияния на торговые пути между Европой и Азией? Может ли этот проект повлиять на стратегию ЕС в транспортной политике и устойчивых цепочках поставок?

- Мы поддерживаем все инициативы, которые потенциально могут укрепить наши экономические связи, помочь реализовать потенциал Среднего коридора и способствовать сотрудничеству во всем регионе.

- Инвестиционное сотрудничество между странами также приобретает все большее значение. Какие меры принимает Чехия для привлечения азербайджанских инвестиций? В каких секторах чешской экономики они могли бы быть наиболее эффективными? И, в свою очередь, проявляют ли чешские инвесторы интерес к проектам в Азербайджане - например, в инфраструктуре, туризме или промышленности?

- Поскольку чешская экономика очень открыта и ориентирована на экспорт, поддержка наших компаний в их стремлении добиться успеха за рубежом является одним из наших ключевых приоритетов. Точно так же мы более чем рады приветствовать иностранных инвесторов в Чехии. Таким образом, наша деятельность сосредоточена как на продвижении чешских инвесторов и экспортеров, так и на повышении инвестиционной привлекательности Чехии. Мы стремимся облегчить компаниям выход на международные рынки, предлагая им руководство и практическую поддержку на различных этапах расширения, будь то изучение возможностей, поиск партнеров или подготовка крупных проектов за рубежом.

Важную роль играют наши посольства, сеть офисов CzechTrade за границей, институты экспортного финансирования и страхования, агентство CzechInvest и другие структуры внутри страны. Вместе эти организации предоставляют компаниям актуальную рыночную информацию, проверенные контакты и инструменты управления рисками. В то же время мы делаем больший акцент на секторах с высокой добавленной стоимостью и на построении долгосрочных партнерских отношений, а не просто на поддержке разовых экспортных контрактов.

Что касается Азербайджана конкретно, как уже упоминалось, транспорт и энергетика - два наиболее перспективных сектора, и крупные чешские компании заинтересованы в выходе на азербайджанский рынок. Я надеюсь, что им удастся добиться успеха и продолжить прошлые достижения.

- Туризм является важным инструментом публичной дипломатии. Какие шаги предпринимаются для увеличения туристических потоков между Чехией и Азербайджаном? Планируется ли упрощение визовых процедур или развитие прямого авиасообщения?

- Я согласен с важностью туризма и в этой связи очень рад, что между нашими странами уже есть прямые рейсы, которые этому способствуют. Хотя это и не входит в компетенцию конкретно моего департамента или министерства, я могу сказать, что посольства Чехии уделяют особое внимание туризму.

Также у нас есть специализированное агентство CzechTourism, которое способствует развитию туристических потоков в Чехию и из нее по всему миру.

- На фоне глобальных трендов цифровизации и инноваций - рассматривается ли технологическое сотрудничество между Чехией и Азербайджаном, например, в сфере IT, стартапов, кибербезопасности или "умного" производства?

- Безусловно, этот вопрос стоит на повестке дня, поскольку, как вы отметили, глобальные тренды неумолимы, мы не можем оставаться в стороне, а взаимное сотрудничество сулит большие выгоды. Это отражается и в смене приоритетных секторов, и в целях миссий, которые мы проводим: приоритет отдается высокотехнологичным отраслям и долгосрочному партнерству.

У нас есть другие инструменты поддержки этого процесса на государственном уровне, но в конечном итоге все зависит от самих компаний. Поэтому мы в основном сосредоточены на налаживании связей между ключевыми игроками обеих стран, и как только появляется что-то осязаемое, мы стараемся поддержать эти начинания.

- Какие ключевые инициативы планируется включить в повестку предстоящего заседания Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству и определена ли конкретная дата встречи?

- К сожалению, в данный момент я не могу дать конкретный ответ, поскольку этот вопрос сейчас обсуждается моими коллегами в министерстве с партнерами. Однако я уже обозначил темы и отрасли, которые для нас являются приоритетными, и мы, безусловно, будем стремиться обсудить их и продвигать соответствующие проекты и инициативы.

Я твердо убежден, что в этом мы будем единомышленниками с нашими азербайджанскими партнерами и что комиссия станет очередным важным этапом нашего сотрудничества.

- И наконец, какова ваша долгосрочная стратегия развития чешско-азербайджанского партнерства? В каких областях вы видите наибольший потенциал для устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества в ближайшие 5-10 лет?

- Я ожидаю, что наши экономические связи с Азербайджаном будут углубляться и со временем станут более сбалансированными. У нас уже есть прочный фундамент, и обе стороны проявляют явный интерес к расширению сотрудничества за пределы традиционных сфер.

Чешские компании ранее участвовали в значимых проектах в Азербайджане, и мы приветствуем возможность снова быть задействованными в подобных инициативах. Безусловно, есть возможности для вывода нашего сотрудничества на новый уровень. Если мы сохраним открытый диалог и продолжим поддерживать контакты между нашими деловыми кругами, я верю, что наше партнерство будет развиваться так, что принесет долгосрочную выгоду обеим сторонам.

Кроме того, я рад активизации усилий ЕС по развитию международных партнерств и инвестированию в стратегические проекты через инициативу Global Gateway. Я верю, что в ближайшие годы чешские компании также добьются успеха на этом уровне, что ознаменует совершенно новую главу в наших экономических связях, позволит проектам стать еще более масштабными и значимыми, а также углубит наше сотрудничество в секторах с высокой добавленной стоимостью через локализацию производства.