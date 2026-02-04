Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Число пострадавших после ЧП в школе Красноярска возросло до шести человек - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 04 февраля, 2026
    • 13:54
    Число пострадавших после ЧП в школе Красноярска возросло до шести человек - ОБНОВЛЕНО

    Число пострадавших в результате ЧП в школе Красноярска возросло до пяти человек.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в региональном Минздраве.

    "Еще 2 несовершеннолетних доставлены в больницу в состоянии средней тяжести", - отметили в ведомстве.

    Отмечается, что также пострадал учитель.

    По данным СМИ, причина нападения - травля и игнорирование восьмиклассницы. Также стало известно о том, что она заранее предупредила о планах поджога в школьном чате, но ее угрозы не восприняли всерьез.

    В Красноярске (Россия) восьмиклассница, вооруженная молотком, устроила поджог в школе. Ее задержали.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    По данным СМИ, ученица пыталась поджечь одноклассника, облила его бензином и подожгла его. Эвакуироваться на улицу ему помогла учительница. Затем его госпитализировали с ожогами.

    Восьмиклассница также напала с молотком на двух учеников. Они также доставлены в больницу с черепно-мозговой травмой.

    В региональном Минздраве подтвердили факт госпитализации троих учеников.

    "По предварительной информации, трое пострадавших доставлены бригадами скорой помощи в ожоговый центр краевой больницы. Специалисты проводят диагностику состояния пострадавших", - сообщили в региональном Минздраве.

    Six injured in school attack in Russia's Krasnoyarsk
