Число пострадавших после ЧП в школе Красноярска возросло до шести человек - ОБНОВЛЕНО

Число пострадавших в результате ЧП в школе Красноярска возросло до пяти человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в региональном Минздраве.

"Еще 2 несовершеннолетних доставлены в больницу в состоянии средней тяжести", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что также пострадал учитель.

По данным СМИ, причина нападения - травля и игнорирование восьмиклассницы. Также стало известно о том, что она заранее предупредила о планах поджога в школьном чате, но ее угрозы не восприняли всерьез.

13:33

В Красноярске (Россия) восьмиклассница, вооруженная молотком, устроила поджог в школе. Ее задержали.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По данным СМИ, ученица пыталась поджечь одноклассника, облила его бензином и подожгла его. Эвакуироваться на улицу ему помогла учительница. Затем его госпитализировали с ожогами.

Восьмиклассница также напала с молотком на двух учеников. Они также доставлены в больницу с черепно-мозговой травмой.

В региональном Минздраве подтвердили факт госпитализации троих учеников.

"По предварительной информации, трое пострадавших доставлены бригадами скорой помощи в ожоговый центр краевой больницы. Специалисты проводят диагностику состояния пострадавших", - сообщили в региональном Минздраве.