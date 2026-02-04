Глава ЦБА доволен ситуацией с дедолларизацией вкладов в банковском секторе

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) доволен ходом процесса дедолларизации вкладов в банковском секторе страны.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции в среду.

"На конец 2025 года удельный вес вкладов физических лиц-резидентов в иностранной валюте составил около 28%. Это на 2,6 процентных пункта меньше по сравнению с 2024 годом. Наш ориентир - 20-25%, и мы хотим, чтобы процесс дедолларизации продолжался, но не хотим, чтобы все вклады были исключительно в нацвалюте. Потому что в экономике есть потребность в кредитах в иностранной валюте. Сегодня удельный вес кредитов в инвалюте составляет 14%", - отметил он.

По словам Т.Кязымова, сегодня у банков нет проблем с долларовой ликвидностью:

"Уровень долларизации с учетом средств юридических лиц составляет 41%. (...) У нас также есть требование, чтобы банки выдавали кредиты в иностранной валюте только физическим и юридическим лицам, имеющим доходы в этой валюте, либо выдавали хеджированные, застрахованные кредиты".

Глава ЦБА добавил: "Если в реальном секторе спрос на кредиты в иностранной валюте вырастет, то думаю, у банков также повысится интерес к привлечению большего объема депозитов в долларах".