    В Кремле опровергли заявления Макрона о подготовке переговоров с Путиным

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 14:42
    В Кремле опровергли заявления Макрона о подготовке переговоров с Путиным

    Россия и Франция поддерживают контакты на рабочем уровне, но подготовка к переговорам на высшем уровне пока не ведется.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "Пока мы точно не можем сказать, в предметном плане сейчас каких-то наметок о контактах на высшем уровне у нас нет", - сказал он, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о подготовке переговоров с Владимиром Путиным.

    "На рабочем уровне определенные контакты есть, но чего-то примечательного в этой связи мы заявить пока не можем", - добавил Песков.

    Отметим, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что потенциальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным "находятся в стадии подготовки" и "могут оказаться полезными".

    Kremldə Makronun Putinlə danışıqlara hazırlıq barədə bəyanatları təkzib edilib
    Kremlin denies Macron's statements about preparing for talks with Putin
