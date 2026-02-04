В Кремле опровергли заявления Макрона о подготовке переговоров с Путиным

Россия и Франция поддерживают контакты на рабочем уровне, но подготовка к переговорам на высшем уровне пока не ведется.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока мы точно не можем сказать, в предметном плане сейчас каких-то наметок о контактах на высшем уровне у нас нет", - сказал он, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о подготовке переговоров с Владимиром Путиным.

"На рабочем уровне определенные контакты есть, но чего-то примечательного в этой связи мы заявить пока не можем", - добавил Песков.

Отметим, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что потенциальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным "находятся в стадии подготовки" и "могут оказаться полезными".