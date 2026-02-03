Макрон сообщил о подготовке к диалогу с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что потенциальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным "находятся в стадии подготовки" и "могут оказаться полезными".

Как передает Report со ссылкой на TF1, об этом он заявил во время поездки на сельскохозяйственное предприятие в департаменте Верхняя Сона.

"Ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки этого", - сообщил Макрон.

По его словам, процесс проходит "прозрачно и в координации с президентом Украины Владимиром Зеленским и основными европейскими партнерами".

При этом Макрон подчеркнул, что не видит "готовности России к заключению мира в ближайшие недели".

Напомним, что в декабре Макрон упомянул о возможном возобновлении диалога с Россией.