    Макрон сообщил о подготовке к диалогу с Путиным

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 16:37
    Макрон сообщил о подготовке к диалогу с Путиным

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что потенциальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным "находятся в стадии подготовки" и "могут оказаться полезными".

    Как передает Report со ссылкой на TF1, об этом он заявил во время поездки на сельскохозяйственное предприятие в департаменте Верхняя Сона.

    "Ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки этого", - сообщил Макрон.

    По его словам, процесс проходит "прозрачно и в координации с президентом Украины Владимиром Зеленским и основными европейскими партнерами".

    При этом Макрон подчеркнул, что не видит "готовности России к заключению мира в ближайшие недели".

    Напомним, что в декабре Макрон упомянул о возможном возобновлении диалога с Россией.

    Франция Эмманюэль Макрон Россия Владимир Путин переговоры
