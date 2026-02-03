Макрон сообщил о подготовке к диалогу с Путиным
Другие страны
- 03 февраля, 2026
- 16:37
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что потенциальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным "находятся в стадии подготовки" и "могут оказаться полезными".
Как передает Report со ссылкой на TF1, об этом он заявил во время поездки на сельскохозяйственное предприятие в департаменте Верхняя Сона.
"Ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки этого", - сообщил Макрон.
По его словам, процесс проходит "прозрачно и в координации с президентом Украины Владимиром Зеленским и основными европейскими партнерами".
При этом Макрон подчеркнул, что не видит "готовности России к заключению мира в ближайшие недели".
Напомним, что в декабре Макрон упомянул о возможном возобновлении диалога с Россией.
Последние новости
17:25
Ренкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (январь, 2026)Финансы
17:07
Киберполиция Азербайджана разоблачила хакеров, создававших фишинговые страницы банков и НБКОПроисшествия
17:06
Кобахидзе и Барзани обсудили возможности Среднего коридораВ регионе
17:03
Новый посол Индии в Азербайджане прибыл в БакуВнешняя политика
17:00
Цены на нефть перешли к росту - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
16:51
Оборот Бакинской фондовой биржи сократился почти вдвоеФинансы
16:41
Граждане Азербайджана направили в Украину гуманитарную помощьВнешняя политика
16:39
Президент Турции находится с визитом в Саудовской АравииВ регионе
16:37