İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində 14 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 06 yanvar, 2026
    • 09:38
    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində 14 nəfər ölüb

    İndoneziyada Şimali Sulavesidə daşqınlar nəticəsində ən azı 14 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi Təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Milli Agentliyə istinadən məlumat yayıb.

    Bölgənin qubernatoru Yulius Selvanus yüzlərlə yaşayış evinin və inzibati binanın dağıldığını bildirib.

    Ötən gün Siau adasında (Siau Taqulandaq Biaro rayonu) daşqına səbəb olan leysan yağışlar başlayıb. Ən azı 444 nəfər yerli məktəblərə və kilsələrə təxliyə edilib. İtkin düşənlərin axtarışı xilasetmə işçiləri və könüllülər tərəfindən həyata keçirilir.

    İndoneziya daşqınlar
    В Индонезии из-за наводнений погибли 14 человек

    Son xəbərlər

    09:51

    Cəlilabadda qədim saxsı qablar tapılıb

    Mədəniyyət
    09:41

    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollara yaxınlaşır

    Energetika
    09:40

    Türkiyəli mütəxəssis "Xankəndi" klubunun baş məşqçi vəzifəsindən ayrılıb

    Futbol
    09:38

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində 14 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    09:36

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi Avropa çempionatı matçına təyinat alıb

    Fərdi
    09:30

    Azərbaycan millisinin meneceri növbəti dəfə beynəlxalq təyinat alıb

    Komanda
    09:14

    "Real" klubu ingiltərəli futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.01.2026)

    Maliyyə
    09:02

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni ilin ilk qarşılaşmaları keçiriləcək

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti