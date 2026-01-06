Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Индонезии из-за наводнений погибли 14 человек

    06 января, 2026
    • 09:33
    В Индонезии из-за наводнений погибли 14 человек

    По меньшей мере 14 человек погибли в результате сильных наводнений в индонезийском Северном Сулавеси.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Нацагентство по устранению последствий стихийных бедствий.

    Губернатор региона Юлиус Сельванус сообщил о разрушении нескольких сотен жилых домов и административных зданий.

    В понедельник утром на острове Сиау (район Сиау Тагуланданг Биаро) начался ливень, который вызвал наводнение. Минимум 444 человека были эвакуированы в местные школы и церкви. Поиски пропавших ведутся силами спасателей и волонтеров.

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində 14 nəfər ölüb

