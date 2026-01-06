В Индонезии из-за наводнений погибли 14 человек
Другие страны
- 06 января, 2026
- 09:33
По меньшей мере 14 человек погибли в результате сильных наводнений в индонезийском Северном Сулавеси.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Нацагентство по устранению последствий стихийных бедствий.
Губернатор региона Юлиус Сельванус сообщил о разрушении нескольких сотен жилых домов и административных зданий.
В понедельник утром на острове Сиау (район Сиау Тагуланданг Биаро) начался ливень, который вызвал наводнение. Минимум 444 человека были эвакуированы в местные школы и церкви. Поиски пропавших ведутся силами спасателей и волонтеров.
Последние новости
09:49
Цена азербайджанской нефти достигла почти $66Энергетика
09:33
В Индонезии из-за наводнений погибли 14 человекДругие страны
09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2026)Финансы
09:08
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.01.2026)Финансы
09:08
Исследование: Микробиом кишечника может быть связан с эволюцией интеллектаНаука и образование
08:57
На трассе Зыхский круг-аэропорт восстановлен нормальный скоростной режим - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
08:40
Администрация Трампа требует от Родригес прекращения продажи нефти противникам СШАДругие страны
08:21
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:13