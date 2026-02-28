İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Pakistan Silahlı Qüvvələri "Taliban"ın 352 döyüşçüsünü zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    • 28 fevral, 2026
    • 22:41
    Pakistan Silahlı Qüvvələri Talibanın 352 döyüşçüsünü zərərsizləşdirib

    Əfqanıstanın Pakistan qüvvələri ilə toqquşmalarda həlak olan hərbi qulluqçularının sayı azı 352 nəfərə çatıb, 535-dən çox şəxs yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Pakistanın informasiya naziri Əttaulla Tarar "X" sosial şəbəkəsində açıqlayıb.

    Onun sözlərinə görə, qonşu ölkənin ərazisindəki 41 obyektə hava zərbələri endirilib. Pakistan ordusu 130 əfqan məntəqəsini məhv edib, daha 26-sı nəzarət altına alınıb. Bundan əlavə, Pakistan Silahlı Qüvvələri "Taliban"ın 171-dən çox zirehli texnikasını vurub.

    Daha əvvəl toqquşmalarda 331 əfqan hərbçinin həlak olduğu bildirilmişdi.

    Fevralın 26-da axşam saatlarında Pakistan və Əfqanıstan sərhədində döyüşlər yenidən başlayıb. Kabil Pakistanın Əfqanıstan ərazisinə son hava zərbələrinə cavab olaraq hərbi əməliyyat keçirdiyini bəyan edib. Pakistanın müdafiə naziri Xavaca Asif ölkəsi ilə Əfqanıstandakı "Taliban" hökumətinin açıq silahlı qarşıdurma vəziyyətində olduğunu bildirib.

    Pakistan Sərhəd gərginliyi
    ВС Пакистана ликвидировали 352 афганских боевиков

    Son xəbərlər

    23:41

    Tehrana endirilən zərbələrdə Xameneinin oğlu və gəlini həlak olub

    Digər ölkələr
    23:26

    Şamaxıda zəlzələ baş verib

    Hadisə
    23:24

    Ərdoğan ABŞ və İsrailin İrana hücumu ilə yanaşı, Tehranın körfəz ölkələrinə zərbələrini də pisləyib

    Region
    23:19

    Kallas İrana görə Aİ Xarici İşlər Şurasının iclasını çağırır

    Digər ölkələr
    23:18

    Netanyahu: Xameneinin həlak olması ehtimalı yüksəkdir

    Digər ölkələr
    23:15

    Budanov Ukrayna ilə bağlı danışıqların müsbət nəticələnəcəyinə ümid etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    22:59

    İsrail ordusu İsfahana hücum edəcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:58

    Əraqçi: Danışıqlar aparılan vaxt ABŞ-nin İrana niyə hücum etdiyini anlamıram

    Region
    22:55

    KİV: Xamenei hərbi əməliyyatlara rəhbərlik edir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti