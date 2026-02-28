İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Pakistan 331 əfqan hərbçinin öldüyünü açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 28 fevral, 2026
    • 09:24
    Pakistan 331 əfqan hərbçinin öldüyünü açıqlayıb

    Pakistan qüvvələri ilə toqquşmalar nəticəsində həlak olan əfqan hərbçilərinin sayı ən azı 331 nəfərə yüksəlib, 500-dən çox adam yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu məlumatları Pakistanın informasiya naziri Əttaulla Tarar "X" sosial şəbəkəsində açıqlayıb.

    Onun bəyanatına əsasən, Əfqanıstan ərazisindəki 37 hədəfə hava zərbələri endirilib. Pakistan silahlı qüvvələri 104 əfqan blokpostunu məhv edib, daha 22-sini öz nəzarətinə götürüb. Bundan əlavə, tanklar, zirehli döyüş maşınları və artilleriya qurğuları daxil olmaqla 163-dən çox hərbi texnika məhv edilib.

    Pakistan-Əfqanıstan gərginliyi Taliban
    Исламабад заявил о ликвидации 331 афганского военного

    Son xəbərlər

    10:02

    Qazaxıstanda Mərkəzi Asiyanın ən böyük təyyarə təmiri mərkəzi tikilir

    Region
    10:00

    DİN: Sosial şəbəkədə göndərilən keçidlərə daxil olmaq maliyyə məlumatlarının ələ keçirilməsinə səbəb ola bilər

    Daxili siyasət
    09:56

    Azərbaycanda ötən gün 19 silah, iki qumbara aşkarlanıb

    Hadisə
    09:42

    Azərbaycanda icbari sığorta bazarı üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    09:30

    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    09:30

    Hidayət Heydərov "Böyük Dəbilqə" turnirində tatamiyə çıxmayacaq

    Fərdi
    09:24

    Pakistan 331 əfqan hərbçinin öldüyünü açıqlayıb

    Digər ölkələr
    09:14

    Şamaxıda yenidən zəlzələ olub - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    09:08

    OpenAI süni intellekt modellərini Pentaqonun məxfi şəbəkəsində yerləşdirəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti