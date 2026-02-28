Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Исламабад заявил о ликвидации 331 афганского военного

    • 28 февраля, 2026
    • 09:11
    Исламабад заявил о ликвидации 331 афганского военного

    Количество погибших афганских военных в результате столкновений с силами Пакистана возросло как минимум до 331 человека, свыше 500 получили ранения.

    Как сообщает Report, такие данные привел министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в социальной сети X.

    Согласно его заявлению, авиаудары были нанесены по 37 целям на территории Афганистана. Пакистанские вооруженные силы уничтожили 104 афганских блокпоста, еще 22 были взяты под свой контроль. Помимо этого, было уничтожено более 163 единиц военной техники, в том числе танки, бронетранспортеры и артиллерийские установки.

    Pakistan 331 əfqan hərbçinin öldüyünü açıqlayıb

