Исламабад заявил о ликвидации 331 афганского военного

Количество погибших афганских военных в результате столкновений с силами Пакистана возросло как минимум до 331 человека, свыше 500 получили ранения.

Как сообщает Report, такие данные привел министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в социальной сети X.

Согласно его заявлению, авиаудары были нанесены по 37 целям на территории Афганистана. Пакистанские вооруженные силы уничтожили 104 афганских блокпоста, еще 22 были взяты под свой контроль. Помимо этого, было уничтожено более 163 единиц военной техники, в том числе танки, бронетранспортеры и артиллерийские установки.