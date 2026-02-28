Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Пакистане заявили о ликвидации 297 афганских военных

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 01:48
    В Пакистане заявили о ликвидации 297 афганских военных

    Число афганских военных, убитых в ходе столкновений с пакистанскими силами, увеличилось по меньшей мере до 297, более 450 получили ранения.

    Как передает Report, об этом заявил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети X.

    По его словам, авиаудары были нанесены по 29 объектам на территории соседней страны. Пакистанская армия уничтожила 89 афганских блокпостов, еще 18 были взяты под контроль. Кроме того, было поражено свыше 135 единиц военной техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерию.

    Напомним, что вечером 26 февраля на границе Пакистана и Афганистана возобновились бои. Кабул заявил, что проводит военную операцию в ответ на недавние пакистанские авиаудары по афганской территории. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии неприкрытого вооруженного противостояния.

    Минобороны Афганистана утром 27 февраля объявило о завершении операции, сообщив о гибели 55 пакистанских военных, захвате 2 баз и 19 погранпостов. Исламабад сообщает о продолжении боевых действий.

    Пакинстан Афганистан боестолкновения
    Pakistan 297 Əfqanıstan hərbçisinin öldürüldüyünü açıqlayıb

