İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ayxan Abbasov: "Neftçi" ilə oyunda bir xala layiq idik"

    Futbol
    • 28 fevral, 2026
    • 17:06
    Ayxan Abbasov: Neftçi ilə oyunda bir xala layiq idik

    "Şamaxı"nın baş məşqçisi Ayxan Abbasov "Neftçi" ilə oyunda bir xala layiq olduqlarını düşünür.

    "Report" xəbər verir ki, mütəxəssis bu barədə mətbuat konfransında bildirib.

    O, "ağ-qaralar"la heç-heçə etdikləri Misli Premyer Liqasının XXII turunun oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Azarkeşlər üçün maraqlı oyun oldu. "Neftçi" kimi komandadan xal almaq yaxşıdır. Rəqib yaxşı formadadır. Məncə, bir xala layiq idik. Bəzi anlarda biz, bəzi anlarda onlar üstün oldu".

    Qeyd edək ki, "Şamaxı" - "Neftçi" matçı 2:2 hesabı ilə yekunlaşıb.

    ayxan abbasov Şamaxı - Neftçi oyunu Misli Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    17:45

    Azərbaycan manatının dövretmə sürəti azalıb

    Maliyyə
    17:39

    Putin İran ətrafındakı vəziyyətlə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib

    Region
    17:36

    Suriyada İran raketinin qalıqlarının düşməsi nəticəsində dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    17:34

    Küveyt ABŞ-nin Əli əl-Salim aviabazasına atılan raketləri zərərsizləşdirib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:28

    Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 10 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    17:19
    Foto

    "Mediada Azərbaycan dili" mövzusunda təlimlərin növbəti mərhələsi təşkil olunub

    Daxili siyasət
    17:16

    Əraqçi: İrana qarşı müharibə qanunsuzdur və cavabsız qalmayacaq

    Region
    17:14

    Türkiyə İrana qarşı hücumlara dəstək verdiyi barədə iddiaları təkzib edib

    Region
    17:06

    Ayxan Abbasov: "Neftçi" ilə oyunda bir xala layiq idik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti