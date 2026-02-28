İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Qız boksçular arasında Azərbaycan çempionatı başa çatıb

    28 fevral, 2026
    • 16:46
    Qız boksçular arasında Azərbaycan çempionatı başa çatıb

    Yeniyetmələr arasında Azərbaycan çempionatında qız boksçuların mübarizəsinə yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, Boks Mərkəzində təşkil olunan yarışda 9 çəki dərəcəsi üzrə mükafatçılar müəyyənləşib.

    Nigar Babazadə, Aysel Fərəcova, Aydan İsmayıllı, Leyla Mahmudlu, Alsu Cəfərova, Cəmilə Muradlı, Zöhrə İmanova, Fidan Bakarova və Xumar Cəfərli U-17 Azərbaycan çempionatının qalibi adına yiyələniblər.

    U-17 Azərbaycan çempionatı

    Qızlar

    44 kq

    3-cü yer uğrunda

    İlayda Allahquliyeva (Sumqayıt) – Minayə Gözəlova ("Qızıl əlcək" İK) – ikinci qalib elan olunub

    Final

    Səminə Səmədzadə (Astara) – Nigar Babazadə (RKİM) – 1:4

    46 kq

    3-cü yer uğrunda

    Vəfa Çıraqlı ("Qızıl əlcək" İK) – Esmira Nəhmətova ("Səbail" İK) – birinci qalib elan olunub

    Final

    Aysan Miriyeva (RİM-1) – Aysel Fərəcova (RİM-1) – 1:4

    48 kq

    3-cü yer uğrunda

    Zərinə Vəlizadə (888 BK) – Tunca Mürşüdova (Şabran)

    Final

    Yeganə Rəhimova ("Qızıl əlcək" İK) – Aydan İsmayıllı ("Neftçi" İK) – 1:4

    50 kq

    3-cü yer uğrunda

    Xədicə Vəlizadə ("Alp Turan" İK) – Yağmur Şahniyarova (Hövsan OİK) – 1:4

    Final

    Leyla Mahmudlu (DİN İC) – Fatimə Məmmədli ("AzSport" BK) – 5:0

    52 kq

    3-cü yer uğrunda

    Jasmin Əmirova ("Berzloy" İK) – Ayan Novruzlu (RM İK) – ikinci qalib gəlib

    Final

    Alsu Cəfərova (FHN İK) – Kəmalə Həsənova (DİN İC) – 5:0

    57 kq

    3-cü yer uğrunda

    Nazlı Cəfərzadə (DİN İC) – Fatimə Əliyeva ("Ağa" İK) – ikinci qalib gəlib

    Final

    Emiliya Beydullayeva ("Firuz" BK) – Cəmilə Muradlı (Sumqayıt) – 0:5

    63 kq

    3-cü yer uğrunda

    Duyğu Əliyeva ("Roman" İK) – Aylin Əsgərova (Gəncə OİK) – birinci qalib elan olunub

    Final

    Zöhrə İmanova (Ağstafa) – Gülşən Rüstəmzadə ("Rmona" İK) – birinci qalib gəlib

    66 kq

    3-cü yer uğrunda

    Aynur Vəlizadə ("Qızıl əlcək" İK) – Qızbəs Yusubova (DİN İC) – ikinci qalib gəlib

    Final

    Səma Abbasova ("Dəmir Yumruq" BİK) – Fidan Bakarova (Sumqayıt) – 0:5

    80 kq

    3-cü yer uğrunda

    Nuray Əlimərdanova (Şabran) – Ayan Cəfərova (Lənkəran-Təhsil) – birinci qalib gəlib

    Final

    Xumar Cəfərli (Şabran) – Rəmziyə Cəfərova ("AzSport" BK) – 5:0

    boks Azərbaycan çempionatı U-17 qızlar

