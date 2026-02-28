Qız boksçular arasında Azərbaycan çempionatı başa çatıb
- 28 fevral, 2026
- 16:46
Yeniyetmələr arasında Azərbaycan çempionatında qız boksçuların mübarizəsinə yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, Boks Mərkəzində təşkil olunan yarışda 9 çəki dərəcəsi üzrə mükafatçılar müəyyənləşib.
Nigar Babazadə, Aysel Fərəcova, Aydan İsmayıllı, Leyla Mahmudlu, Alsu Cəfərova, Cəmilə Muradlı, Zöhrə İmanova, Fidan Bakarova və Xumar Cəfərli U-17 Azərbaycan çempionatının qalibi adına yiyələniblər.
U-17 Azərbaycan çempionatı
Qızlar
44 kq
3-cü yer uğrunda
İlayda Allahquliyeva (Sumqayıt) – Minayə Gözəlova ("Qızıl əlcək" İK) – ikinci qalib elan olunub
Final
Səminə Səmədzadə (Astara) – Nigar Babazadə (RKİM) – 1:4
46 kq
3-cü yer uğrunda
Vəfa Çıraqlı ("Qızıl əlcək" İK) – Esmira Nəhmətova ("Səbail" İK) – birinci qalib elan olunub
Final
Aysan Miriyeva (RİM-1) – Aysel Fərəcova (RİM-1) – 1:4
48 kq
3-cü yer uğrunda
Zərinə Vəlizadə (888 BK) – Tunca Mürşüdova (Şabran)
Final
Yeganə Rəhimova ("Qızıl əlcək" İK) – Aydan İsmayıllı ("Neftçi" İK) – 1:4
50 kq
3-cü yer uğrunda
Xədicə Vəlizadə ("Alp Turan" İK) – Yağmur Şahniyarova (Hövsan OİK) – 1:4
Final
Leyla Mahmudlu (DİN İC) – Fatimə Məmmədli ("AzSport" BK) – 5:0
52 kq
3-cü yer uğrunda
Jasmin Əmirova ("Berzloy" İK) – Ayan Novruzlu (RM İK) – ikinci qalib gəlib
Final
Alsu Cəfərova (FHN İK) – Kəmalə Həsənova (DİN İC) – 5:0
57 kq
3-cü yer uğrunda
Nazlı Cəfərzadə (DİN İC) – Fatimə Əliyeva ("Ağa" İK) – ikinci qalib gəlib
Final
Emiliya Beydullayeva ("Firuz" BK) – Cəmilə Muradlı (Sumqayıt) – 0:5
63 kq
3-cü yer uğrunda
Duyğu Əliyeva ("Roman" İK) – Aylin Əsgərova (Gəncə OİK) – birinci qalib elan olunub
Final
Zöhrə İmanova (Ağstafa) – Gülşən Rüstəmzadə ("Rmona" İK) – birinci qalib gəlib
66 kq
3-cü yer uğrunda
Aynur Vəlizadə ("Qızıl əlcək" İK) – Qızbəs Yusubova (DİN İC) – ikinci qalib gəlib
Final
Səma Abbasova ("Dəmir Yumruq" BİK) – Fidan Bakarova (Sumqayıt) – 0:5
80 kq
3-cü yer uğrunda
Nuray Əlimərdanova (Şabran) – Ayan Cəfərova (Lənkəran-Təhsil) – birinci qalib gəlib
Final
Xumar Cəfərli (Şabran) – Rəmziyə Cəfərova ("AzSport" BK) – 5:0