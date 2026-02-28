İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Yuri Vernidub: "Sanki "Neftçi"nin yüksəlməsini istəmirlər"

    Futbol
    • 28 fevral, 2026
    • 16:51
    Yuri Vernidub: Sanki Neftçinin yüksəlməsini istəmirlər

    Sanki "Neftçi"nin yüksəlməsini istəmirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bakı klubunun ukraynalı baş məşqçisi Yuri Vernidub mətbuat konfransında bildirib.

    O, "Şamaxı" ilə heç-heçə etdikləri (2:2) Misli Premyer Liqasının XXII turunun oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Matçı şərh etmək istəmirəm. Bu qərara kim cavabdehdirsə, şərhi o versin. Oyundan razıyam, amma təəssüf ki, bu gün baş verənlər ağrılıdır. Belə hal futbola yaraşmır. Hakimlik hər yerdə problemlidir. Tək Azərbaycanda deyil. Komanda olaraq ən məyusedici halı yaşadıq. Buna görə özümüzü pis hiss edirik. Ciddi irəli getməyə başlamışdıq. Sanki "Neftçi"nin yüksəlməsini istəmirlər. Amma dayanmayacağıq, iradəmiz ilə irəli gedəcəyik. Güclülər bu yolu davam edə bilirlər. Üzürlü sayın, daha danışmaq istəmirəm".

    Yuri Vernidub Neftçi klubu Şamaxı - Neftçi oyunu heç-heçə Misli Premyer Liqası XXII tur

