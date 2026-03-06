İrandan Azərbaycana Çinin daha 24 vətəndaşı təxliyə edilib
Xarici siyasət
- 06 mart, 2026
- 14:55
İrandan Azərbaycana Çinin daha 24 vətəndaşının təxliyəsı həyata keçirilib.
"Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, onların təxliyəsi "Astara" dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsi vasitəsilə baş tutub.
