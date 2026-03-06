İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İrandan Azərbaycana Çinin daha 24 vətəndaşı təxliyə edilib

    Xarici siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 14:55
    İrandan Azərbaycana Çinin daha 24 vətəndaşı təxliyə edilib

    İrandan Azərbaycana Çinin daha 24 vətəndaşının təxliyəsı həyata keçirilib.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, onların təxliyəsi "Astara" dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsi vasitəsilə baş tutub.

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы 24 гражданина Китая
    24 more Chinese citizens evacuated from Iran to Azerbaijan

