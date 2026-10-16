Azərbaycan əhalisinin sayı 10 milyon 279 min 796 nəfərə çatıb
Daxili siyasət
- 16 oktyabr, 2026
- 11:10
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İlin əvvəlindən Azərbaycan əhalisinin sayı 17445 nəfər və ya 0,2 faiz artaraq 2026-cı il sentyabr ayının 1-i vəziyyətinə 10 milyon 279 min 796 nəfərə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Belə ki, ölkə əhalisinin 54,3 faizini şəhər, 45,7 faizini kənd sakinləri, 49,8 faizini kişilər, 50,2 faizini isə qadınlar təşkil edir.
Численность населения Азербайджана превысила 10,27 млн человек
Azerbaijan's population grows 0.2% since January
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