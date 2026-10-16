Численность населения Азербайджана превысила 10,27 млн человек

С начала года численность населения Азербайджана увеличилась на 17445 человек, или на 0,2 процента, и по состоянию на 1 сентября 2026 года достигла 10 миллионов 279 тысяч 796 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

54,3 процента населения страны составляют городские жители, 45,7 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины, а 50,2 процента - женщины.