Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Численность населения Азербайджана превысила 10,27 млн человек

    Внутренняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 11:17
    Численность населения Азербайджана превысила 10,27 млн человек

    С начала года численность населения Азербайджана увеличилась на 17445 человек, или на 0,2 процента, и по состоянию на 1 сентября 2026 года достигла 10 миллионов 279 тысяч 796 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    54,3 процента населения страны составляют городские жители, 45,7 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины, а 50,2 процента - женщины.

    Государственный комитет статистики Азербайджана Численность населения Азербайджана
    Azərbaycan əhalisinin sayı 10 milyon 279 min 796 nəfərə çatıb
    Azerbaijan's population grows 0.2% since January
    44 - Tezliklə
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