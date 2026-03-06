В Азербайджан из Ирана эвакуированы 24 гражданина Китая
Внешняя политика
- 06 марта, 2026
- 15:05
В Азербайджан из Ирана эвакуированы 24 гражданина Китая.
Как сообщает южное бюро Report, эвакуация граждан осуществлялась через погранично-пропускной пункт "Астара".
Последние новости
15:21
Налоговые поступления в бюджет Азербайджана превысили прогнозФинансы
15:21
Фото
В села Ходжалы вернулись еще 13 семейВнутренняя политика
15:13
Швейцария выразила солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по НахчывануВнешняя политика
15:13
"Банк BTB" будет преобразован в НБКОФинансы
15:07
"Карабах" оштрафован на 8700 манатов из-за инцидента в матче с "Сабахом"Футбол
15:05
Фото
В Азербайджан из Ирана эвакуированы 24 гражданина КитаяВнешняя политика
14:58
ЕК приостановила безвиз для дипломатических и служебных паспортов ГрузииДругие страны
14:57
В Азербайджане на Новруз запустят ж/д рейсы Гянджа-Мингячевир-ГянджаИнфраструктура
14:56