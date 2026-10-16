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    Sahibə Qafarova: Konstitusiya Aktının qəbulu tarixi-əlamətdar hadisə olub

    Milli Məclis
    • 16 oktyabr, 2026
    • 11:15
    Sahibə Qafarova: Konstitusiya Aktının qəbulu tarixi-əlamətdar hadisə olub

    1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktının qəbulu tarixi-əlamətdar hadisə idi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, ölkənin müstəqilliyinin ciddi sınaqlara məruz qaldığı dövrdə 1993-cü ilin iyununda Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə qayıtması dövlətçilik tarixində dönüş nöqtəsi oldu:

    "Onun həyata keçirdiyi qətiyyətli tədbirlər sayəsində ölkənin parçalanması təhlükəsi aradan qaldırıldı, ictimai-siyasi sabitlik bərpa olundu, dövlət institutları möhkəmləndirildi. Milli-dövlətçilik konsepsiyasını irəli sürdü və uğurla həyata keçirdi. Dövlət müstəqilliyinə real siyasi, iqtisadi və hüquqi məzmun verdi, onun dönməzliyini təmin etdi, daxili və xarici siyasətin strateji hədəflərini müəyyənləşdirdi".

    S.Qafarova həmçinin vurğulayıb ki, İlham Əliyevin prezident seçilməsi isə müstəqil dövlətçiliyin inkişafında yeni dövr açıb:

    "Son dövrün ən böyük nailiyyətləri müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsində və birgünlük antiterror əməliyyatında qazanılan tarixi qələbələr olub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpa edilməsi milli maraqların müdafiəsinə yönələn dövlət siyasətinin nəticəsidir. Bu mükəmməl uğurlar Azərbaycanın tarixində yeni dövr açıb, dövlətimizin inkişafı üçün prinsipcə yeni siyasi və strateji şərait yaradıb".

    Sahibə Qafarova İlham Əliyev Milli Məclis Heydər Əliyev 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi)
    Сахиба Гафарова: Принятие Акта о государственной независимости стало историческим событием
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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